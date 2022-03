Gli incentivi auto 2022 sono stati annunciati più volte, con 600 milioni messi a disposizione per l'acquisto di un'auto a basse emissioni di CO2, ma ancora oggi il testo deve essere approvato per poi diventare legge. Un iter classico che si sta rivelando però più lungo del previsto, anche se da più parti arrivano voci di un imminete "ok" definitivo.

"Mi dispiace molto che ci sia questo ritardo perché il mercato è in apnea, le vendite sono ferme e gli acquirenti sono in attesa" ha detto il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il quale ha voluto però sottolineare come il Governo si stia muovendo in tal senso, aggiornando sulle tempistiche "Il ministero dello Sviluppo economico ha mandato la propria proposta alla condivisione di altri ministeri, che devono dare il concerto perché il ministro dello Sviluppo economico è il proponente ma devono essere d'accordo i ministeri dell'Economia e della Mobilità sostenibile".

Ci siamo. Forse. Quasi

Passaggi necessari per validare cifre, fasce di emissioni e platea di beneficiari degli incentivi auto 2022 e, pare, che una prima proposta di DPCM (decreto del Presidente del Consiglio) sia sul tavolo della presidenza del Consiglio. Mancano ancora eventuali osservazioni e le firme per rendere effettivo ogni elemento, ma voci dicono che ormai sia solo questione di dettagli, valutazioni e correzioni recepite.

Tutta una questione di firme dunque, per dare il via libera a uno strumento di supporto al mercato dell'auto, in costante sofferenza e iniziato con pesanti segni "meno" nelle vendite a gennaio e febbraio.

Come saranno gli incentivi auto 2022?

Per ora si parla ancora di indiscrezioni e non si ha nulla di certo, anche se appare quasi sicuro una soluzione in fasce, così suddivise:

0-60 g/km

61-135 g/km

Quelle che erano le prime 2 fasce dei precedenti incentivi verrebbero quindi accorpate, mettendo assieme auto elettriche e ibride plug-in e destinando loro 450 milioni di euro, mentre per la seconda fascia il fondo sarebbe di 150 milioni, ai quali aggiungere 100 milioni come aiuto alle imprese. Come lo scorso anno rimarrebbero invece tetti ai prezzi e ulteriori benefici economici se assieme all'acquisto di una nuova auto ne verrà rottamata una vecchia.

A proposito di tetto dei prezzi, tempo fa il deputato dei 5 Stelle Giuseppe Chiazzese ne ha parlato, riassumendoli così:

45.000 euro più Iva per le auto nella fascia 0-60 g/km CO2

25.000 più Iva quelle nella fascia 61-135 g/km CO2

Una decisione che ha suscitato aspre polemiche da parte di associazioni di categoria, che ritengono troppo bassi i limiti di prezzi, a tagliare fuori dal paniere numerosi modelli, specialmente quelli con le autonomie maggiori.

C'è poi la questione flotte: pochi giorni fa Motus-E ha lanciato un appello al Governo per comprendere negli incentivi 2022 anche le flotte che, come ricordato, valgono "il 40% del mercato dei veicoli nelle fasce di emissioni 0-20 e 21-60 gCO2/km".

Non si è invece mai parlato di incentivi per le auto usate, che nel 2022 sono quindi destinati a sparire definitivamente.