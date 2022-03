Si è da poco concluso l'incontro al Mise dove il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, assieme al vice Ministro Gilberto Pichetto Fratin e al Ministro del lavoro e delle politiche Andrea Orlando, ha incontrato i vertici di Stellantis e sindacati.

Un momento importante in un periodo storico complesso, con la guerra in Ucraina a preoccupare il settore automotive, impegnato a risollevarsi dopo la crisi portata dalla pandemia e dalla conseguente crisi dei chip. L'incontro ha avuto come tema il piano industriale del Gruppo, presentato pochi giorni fa, incentrato non tanto sul lancio di nuovi modelli (più di 100 da qui al 2030) ma soprattutto sull'obiettivo di decarbonizzazione e a 360°.

In attesa degli incentivi

Come Ministero dello sviluppo economico e come governo abbiamo già dato un segnale importante al settore automotive

ha commentato il Ministro Giorgetti

Prossima settimana ci saranno interventi operativi da parte del governo a sostegno di tutta la filiera di cui Stellantis è parte integrante, essenziale e importante. Fa piacere che oggi si facciano ulteriori passi avanti anche rispetto alla definizione di accordi già presi

Interventi che avranno al centro i tanto attesi incentivi auto, per i quali il Governo dovrebbe mettere sul piatto 600 milioni per aiutare gli automobilisti a cambiare auto, scegliendo modelli più ecologici, sostenendo al tempo stesso le Case.

Dobbiamo fare tutti uno sforzo, azienda, sindacati e governo, perché entriamo in una fase delicata a causa dell’aumento dei costi e per la difficoltà di reperire materie prime

ha proseguito Giorgetti, aggiungendo poi

Dobbiamo essere consapevoli che questa situazione avrà ripercussioni nel medio e lungo periodo. Continuiamo a lavorare per rendere operative in tempi brevi le misure che servono al settore e accompagnare tutta la filiera in questa transizione

Il piano Stellantis

Nella nota pubblicata dal Ministero non si parla espressamente di stabilimenti, ma la presenza al tavolo dei sindacati lascia immaginare come l'incontro abbia toccato anche il tema delle fabbriche in Italia, con il piano Stellantis che prevede un forte impegno nello Stivale per produrre una serie di nuovi modelli e il continuo ammodernamento delle linee per fare spazio - tra le altre - all'Alfa Romeo Tonale (prodotta a Pomigliano d'Arco al fianco della Fiat Panda) e alla Maserati Grecale (Cassino).