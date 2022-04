Nata come risposta low cost all'esplosione (mai interrotta) della moda dei SUV dal 2010 a oggi la Dacia Duster è diventata una grande protagonista del mercato, con oltre 2 milioni di unità vendute in tutta Europa, mantenendo prezzi ben più bassi rispetto alla concorrenza, crescendo nell'offerta e nella gamma.

Gamma che oggi accoglie l'allestimento Extreme, basato sul top di gamma Prestige, con prezzo a partire da 20.350 euro e differenti tipologie di motorizzazioni:

1.5 diesel da 115 CV a 2 o 4 ruote motrici

1.3 turbo benzina da 150 CV a 2 ruote motrici

1.0 gpl da 100 CV a 2 ruote motrici

Tocchi di colore

A differenziare la Dacia Duster Extreme dal resto della gamma ci sono vari inserti in arancione per calandra, gusci degli specchietti retrovisori, barre sul tetto e portellone, mentre sono in nero lucido gli speciali cerchi in lega. Per quanto riguarda la carrozzeria sono disponibili 6 tinte: Bianco Ghiaccio, Nero Nacré, Grigio Cometa, Blu Iron, Orange Arizona e l’esclusivo Grigio road.

All'interno tornano i dettagli in arancione dedicati alle bocchette dell'areazione, al bracciolo centrale, alle maniglie delle portiere, alla console centrale e ai sedili ricoperti in tessuto/TEP. Di serie la nuova Duster monta climatizzatore automatico, monitor touch da 8", sistema Keyless Entry, 2 prese USB per i passeggeri dei sedili posteriori e Multiview Camera.

Dacia Duster Extreme, i prezzi

Motorizzazione Prezzo Dacia Duster Extreme 1.0 gpl 20.350 euro Dacia Duster Extreme 1.5 diesel 2WD 21.500 euro Dacia Duster Extreme 1.5 diesel 4WD 23.700 euro Dacia Duster Extreme 1.3 benzina 24.250 euro

A portata di click

In concomitanza con la presentazione della serie limitata Extreme - un "limitata" riferito alla tempistica: col futuro rinnovamento della gamma questo allestimento scomparirà - Dacia ha presentato anche il programma Up&Go dedicato alla Duster in allestimento Prestige Up, secondo solo alla Extreme per quanto riguarda prezzi e dotazioni.

Si tratta di un modo per evitare lunghi tempi di attesa (dovuti alla crisi dei chip e dei materiali) che sta colpendo il mondo automotive, per portarsi a casa il SUV rumeno a un prezzo speciale e tempi di consegna particolarmente rapidi. Basta collegarsi al sito, scegliere il motore (diesel o gpl) e il colore della carrozzeria e poi salvare la configurazione per recarsi in concessionaria, mentre in futuro anche l'acquisto potrà avvenire completamente online.