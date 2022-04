La rete di vendita di Dacia continua ad evolversi nel segno della digitalizzazione. Il marchio rumeno ha ampliato i servizi post-vendita con l’introduzione di WhatsApp Enterprise e alcune nuove funzionalità per l’app My Dacia, la quale risulta essenziale soprattutto per chi possiede l’elettrica Spring. Ecco tutte le novità.

Contatto diretto dal proprio smartphone

Attraverso WhatsApp Enterprise, Dacia inaugura un nuovo canale di comunicazione coi clienti permettendo una conversazione diretta con le concessionarie. Il servizio è attivabile in qualsiasi momento direttamente dal proprio smartphone.

Per avviare una richiesta basta accedere al sito di Dacia e cliccare sull’icona di WhatsApp. A questo punto, il cliente può scegliere il tipo di assistenza richiesta (commerciale o post-vendita) ed il concessionario di riferimento con cui iniziare la chat.

Da distinguere rispetto a WhatsApp Enterprise è l’app My Dacia, disponibile già da tempo e che consente di accedere ad una serie di informazioni.

Ad esempio, dall’app il cliente può seguire lo stato di avanzamento della vettura da lui acquistata, dall’ordine all’arrivo in concessionaria, fino alla consegna del veicolo. Inoltre, la sezione My Garage contiene tutte le caratteristiche tecniche della vettura e consente di tenere sott’occhio le manutenzioni.

Infine, chi possiede l’elettrica Spring, può gestire a distanza altre funzioni come l’avvio o l’interruzione della ricarica della batteria o l’attivazione della climatizzazione dell’abitacolo.

In arrivo una nuova Dacia elettrica

Insieme alla digitalizzazione, Dacia continua a lavorare sul fronte dell’elettrificazione. Dopo aver lanciato la Spring nel 2021, nel 2024 sarà tempo di un nuovo modello a batteria di cui, però, si sa ancora molto poco. La prossima Dacia ad emissioni zero, comunque, avrà dimensioni compatte e sarà costruita sulla piattaforma CMF-A del Gruppo PSA.

È probabile che l’autonomia resti contenuta come la Spring per mantenere bassi i prezzi di listino. In generale, l’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi prevede di lanciare 35 novità entro il 2030 ed è probabile, quindi, che la gamma di Dacia si arricchirà di altri modelli elettrici nei prossimi anni.