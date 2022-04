Di auto strane ne abbiamo viste davvero tante, ma questa le batte quasi tutte. Grazie ad un video pubblicato da Edd China (sì, lo stesso meccanico di "Affari a Quattro Ruote" visto su Dmax e Discovery Channel) e recentemente condiviso su Reddit, è stata “rispolverata” (è il caso di dirlo) questa vettura basata su un robot tagliaerba. La sua storia e le sue caratteristiche sono ancora più incredibili.

Un robot tagliaerba diverso dal solito

Prima di tutto, ci perdonerete la qualità del video realizzato nel 2011. Anche senza l’alta definizione, comunque, i 23 secondi di video sono sufficienti per creare stupore nella maggior parte delle persone.

Seguendo la descrizione riportata nel video e leggendo la storia completa ricostruita su Reddit, questa auto fu commissionata dalla Friendly Robotics, un’azienda produttrice di robot tagliaerba, al tuner Cummfy Banana.

La dirigenza della compagnia partorì questa strana trovata pubblicitaria portando su un’auto lo stesso design dei propri prodotti. Nonostante l’estetica discutibile, il modello contribuì a rendere popolare l’azienda (che ora si chiama Robomow) alla fine degli anni ’90. Nel 1998, infatti, fu lanciato il primo robot tagliaerba disponibile per il pubblico.

Come una McLaren

L’auto-tagliaerba ha una serie di caratteristiche uniche e insospettabili. Completamente guidabile su strada, il modello si basava su un telaio costruito su misura e su pannelli della carrozzeria in fibra di vetro. Ancora più incredibile è il fatto che sull’auto siano presenti tre posti con una disposizione simile a quella della McLaren F1 e della Gordon Murray T.50.

Inoltre, il propulsore era un V8 di origine Land Rover ed era abbinato ad un cambio automatico a 4 rapporti della Volkswagen. Non sapremo mai quanto l’azienda sborsò per creare l’auto, ma nel video si parla di circa 4.000 euro necessari esclusivamente per il parabrezza. La vedremo di nuovo su strada? Chissà. Di sicuro non passerà inosservata.