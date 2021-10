Bastano i nomi del progettista e del costruttore del motore per far salire i battiti agli appassionati: Gordon Murray il primo, Cosworth il secondo. Sono la mente e il cuore pulsante della T.50, ultima fatica del geniale ingegnere sudafricano che per la sua hypercar vecchio stampo (ha ancora il cambio manuale) ha optato per un V12 aspirato da 3,9 litri in grado di arrivare a 12.100 giri/min.

Oggi quel motore arriva al limitatore per la prima volta, portato in pista su un muletto preserie che è stato affettuosamente battezzato George e che, a sentirlo urlare sull’anello di alta velocità del centro prove di Millbrook, fa davvero paura.

Affidato a Dario Franchitti

Al volante dell’auto si è seduto Dario Franchitti, ex pilota automobilistico britannico vincitore in carriera di 4 Indy Racing League e di 3 edizioni della 500 Miglia di Indianapolis.

Franchitti, nel video che è stato pubblicato sul canale YouTube della Gordon Murray Automotive, non riesce a trattenere un sorriso ogni volta che preme sull’acceleratore e prova a effettuare un ultimo giro di pista addirittura senza cuffie per godere appieno del rombo del V12 Cosworth, che è in grado di erogare 663 CV.

Aspettando Goodwood

La Murray T.50, erede ideale della McLaren F1 che sempre Murray concepì nei primi Anni ’90, farà la prima apparizione pubblica nel weekend del 16 e 17 ottobre, durante il Goodwood Members’ Meeting. Sul famoso circuito che ogni anno ospita anche il Festival of Speed e il Goodwood Revival sarà possibile vederla da vicino insieme proprio al prototipo George, ricavato in realtà dalla supercar Ultima, completamente modificata per lo svolgimento di alcuni test.

Per la cronaca, la Murray T.50 sarà prodotta in soli 100 esemplari e venduta a un costo di 2 milioni di euro. Se non vi sembra abbastanza, sappiate che la Casa britannica produrrà a partire dal 2023 una serie speciale, chiamata T.50s Niki Lauda dedicata al tre volte campione del mondo di Formula 1 che arriverà a 711 CV di potenza massima. Prezzo: 3,6 milioni di euro circa.