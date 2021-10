La Chevrolet Corvette Stingray C8 sbarca in Italia. L’iconica supercar americana debutta con prezzi da 90.100 euro per l’allestimento 2LT Coupé e 96.760 euro per la Convertible.

Ecco tutte le versioni e gli equipaggiamenti pensati per il mercato europeo e italiano e vendute ufficialmente da noi da Gruppo Cavauto.

La prima a motore centrale

Rivoluzionata nell’estetica per accomodare il motore posizionato centralmente, la Corvette C8 si è già fatta vedere in Italia nel corso del Milano Monza Motor Show dello scorso giugno. La supercar ha un look affilato ed elaborato ed è densa di contenuti tecnologici.

L’abitacolo presenta uno stile di derivazione aeronautica coi due sedili divisi al centro dalla console su cui sono alloggiati i vari comandi per le funzioni di comfort e climatizzazione. Nuovi anche il quadro strumenti digitale da 12” e il display del sistema d’infotainment dal quale gestire intrattenimento, multimedialità e le modalità di guida.

Sotto al cofano c’è un 6.2 V8 da 489 CV e 613 Nm di coppia. Grazie all’abbinamento col cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti, la Chevrolet può scattare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e toccare i 296 km/h di velocità massima. Il motore è dotato della tecnologia Active Fuel Management che “taglia” l’utilizzo dei cilindri a velocità costante per ridurre sensibilmente consumi ed emissioni.

Disponibile negli allestimenti 2LT e 3LT (i più ricchi e completi della gamma nordamericana), entrambi presentano di serie il pacchetto Z51 Performance. Questo include una taratura specifica delle sospensioni, impianto frenante Brembo, pneumatici Michelin Pilot Sport 4S, differenziale elettronico a slittamento limitato, splitter e spoiler posteriori e impianto di scarico sportivo.

Accessori e disponibilità

Le opzioni di personalizzazione della Corvette includono 12 tinte per la carrozzeria, 6 colori per gli interni, 4 stili di cerchi in lega, 6 colori per le cinture di sicurezza e 3 opzioni per i sedili. In quest’ultimo caso, si possono scegliere gli stili GT1, GT2 e Competition Sport con finiture in carbonio.

Al prezzo di partenza di tutti i modelli vanno aggiunti 3.480 euro per la messa su strada e i costi legati al trasporto in Europa e all’assistenza nel Vecchio Continente (circa 1.000 euro complessivi). Il Gruppo Cavauto (qui il sito) consegnerà le prime Corvette Launch Edition nel corso di ottobre a seguito degli ordini effettuati nel 2020.