A distanza di pochi mesi dal debutto della Ferrari 296 GTB, la prima ibrida V6 nella storia del Cavallino Rampante, la Casa di Maranello sembra stia già lavorando su una nuova versione. La speciale 296 dovrebbe ricevere il badge “GTS” e qualche sostanzioso aggiornamento all’estetica.

Rivista nei dettagli

Le foto scattate dalle nostre spie e da un nostro lettore mostrano due prototipi differenti di 296. La prima è completamente avvolta dalle mimetizzazioni, mentre la seconda lascia intravedere ampie porzioni della carrozzeria.

In ogni caso, è evidente che si tratti un modello ibrido visto l’adesivo giallo sulla fiancata che identifica la presenza di un motore elettrico e i terminali di scarico tipici di un propulsore termico.

A giudicare dalle foto sembra che i principali cambiamenti riguarderanno la sezione frontale e la zona delle prese d’aria laterali. Davanti, la Ferrari potrebbe ricevere uno splitter più aggressivo e fari ridisegnati, mentre nella fiancata è probabile l’aggiunta di qualche feritoia per dare maggior respiro al motore.

“Perde” il tetto, ma non i cavalli

È possibile che, come la 812 GTS, anche la 296 possa ricevere una capote retrattile elettricamente. Il tetto potrebbe essere realizzato in alluminio per contenere il peso extra.

In aggiunta, Ferrari dovrebbe caratterizzare la nuova GTS con cerchi in lega specifici e altri dettagli unici per gli esterni e gli interni.

Nessuna novità per il powertrain ibrido plug-in. Il V6 biturbo abbinato all’unità elettrica erogherà sempre 830 CV e 740 Nm di coppia. Visto il leggero aumento di peso, è probabile che la Ferrari sia più “lenta” di qualche decimo di secondo in accelerazione. L’attuale 296 GTB scatta da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e tocca lo 0-200 km/h in 7,3 secondi. La velocità massima, invece, è di 330 km/h.

Il debutto ufficiale è previsto per i primi mesi del 2022. Intanto, a novembre verrà svelata l’esclusiva supercar F251 realizzata in pochissimi esemplari.