La buona notizia è che in arrivo una nuova Ferrari. La cattiva è che (probabilmente) sarà destinata a pochissimi fortunati. È iniziato il conto alla rovescia per la F251, la nuova Rossa super esclusiva che debutterà alle Finali Mondiali 2021 organizzate da Ferrari dal 2 all’8 novembre.

Una LaFerrari con un V12 “puro”

A fare chiarezza sul misterioso progetto degli ingegneri di Maranello è Ferrari Chat, il forum di appassionati del Cavallino Rampante. Stando al sito, il modello ha “F251” come nome in codice e sarà dotato del 6.5 V12 da 830 CV e 692 Nm di coppia ereditato dalla 812 Competizione. Si tratta, quindi, di un 12 cilindri non elettrificato, ossia uno degli ultimi di questa “specie” a rischio d’estinzione.

Per la carrozzeria, dovrebbe essere stata usata la base de LaFerrari Aperta e il forum crede che l’auto sia stata già mostrata ad alcuni potenziali clienti. Se così fosse, si chiuderebbe un piccolo mistero: da tempo, infatti, vengono avvistati i prototipi di una LaFerrari mimetizzata. All’inizio molti pensavano ad una nuova hypercar, ma probabilmente erano i test della F251.

Il ritorno di un’Icona

La nuova Ferrari rientrerà nel programma “Icona”, un segmento di serie speciali limitate sviluppato per clienti speciali e collezionisti. Il concetto alla base di questi modelli è la reinterpretazione di auto di successo del passato. Le capostipiti sono state le Monza SP1 e SP2 ispirate alle “barchette” degli anni ’50.

Nel caso della F251, l’ispirazione dovrebbe arrivare dalla 330 P4, una leggenda del motorsport anni ’60 e rivale della Ford GT40 per la 24 Ore di Le Mans. Grazie al V12 da 450 CV e ad un peso inferiore agli 800 kg, la 330 P4 poteva toccare i 320 km/h.

Il costo della nuova Ferrari dovrebbe superare i 2 milioni di euro e dovrebbe essere prodotta in meno di 300 esemplari.