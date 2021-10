Presto scopriremo una nuova Ferrari. La F251 è nelle fasi finali dello sviluppo e il suo debutto dovrebbe avvenire per le Finali Mondiali 2021 che si disputeranno dal 2 all’8 novembre.

In quei giorni verranno tolti i veli ad un modello riservato a pochissimi clienti in tutto il mondo. Come sarà la F251? Tra le informazioni raccolte negli scorsi mesi e un nuovo video spia, ecco quello che sappiamo.

Il ritorno della 330 P4

Il video pubblicato su YouTube da Varryx è uno degli avvistamenti più importanti della nuova hypercar marchiata Ferrari. In precedenza, infatti, i test erano stati svolti sfruttando la carrozzeria di una LaFerrari. Nelle riprese scattate in autostrada, invece, si vedono per la prima volta le forme del nuovo modello che s’ispirerà alla 330 P4 del 1967.

Il legame con la LaFerrari, comunque, verrà mantenuto dato che la F251 ne condividerà la piattaforma. Il design si preannuncia in stile retrò con forme sinuose e un enorme ala posteriore. È difficile, però, entrare nel dettaglio visto che il prototipo è ancora mimetizzato con uno spesso strato di teli.

Verso gli 830 CV (e oltre)

La nuova hypercar Ferrari farà parte del programma “Icona”, un particolare segmento di modelli speciali destinato ai clienti più affezionati al Cavallino Rampante e ai collezionisti. In sostanza, l’obiettivo del programma è interpretare in chiave moderna alcune delle Ferrari del passato. Oltre alle forme, anche il motore sarà del “presente”.

Sotto al cofano della F251 si dovrebbe celare lo stesso 6.5 V12 da 830 CV della 812 Competizione. Ed è possibile che gli ingegneri di Maranello siano riusciti a spremere qualche cavallo in più per l’hypercar.

Il modello dovrebbe essere prodotto in meno di 300 esemplari e il costo potrebbe superare i 2 milioni di euro (personalizzazioni e tasse escluse).