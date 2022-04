Le concept della famiglia "sphere" di Audi le abbiamo conosciute per la prima volta lo scorso anno: la skysphere ad agosto al concorso d'eleganza di Pebble Beach, la grandsphere invece al Salone di Monaco. Concept particolari, non per forza legate a un futuro di produzione, più che altri manifesti stilistici e tecnologici per mostrare ciò che potrebbe influenzare i modelli del futuro.

Concept classiche, come ormai - quasi - non se ne vedono più e che il 19 aprile accoglieranno un terzo modello battezzato "Audi urbansphere concept" e anticipato oggi da un primo teaser. Si nota subito il fatto che, a differenza delle altre 2 concept, non abbia linee sportive e filanti ma una carrozzeria ben più massiccia e squadrata, accompagnata dal claim "Upflit your horizons".

La concept per stare meglio

Un motto a indicare come la concept di Ingolstadt voglia migliorare lo stato d'animo dei suoi occupanti, probabilmente puntando molto sullo spazio. Nell'immagine teaser si notano infatti le portiere con apertura a libro e l'assenza del montante centrale, così da massimizzare l'accesso all'abitacolo. Il suffisso "urban" suggerisce poi un DNA cittadino, con misure che potrebbero quindi essere inferiori rispetto a quelle delle altre concept della famiglia "sphere".

C'è poi la questione carrozzeria: le ombre lasciano intravvedere un muso da mpv: la urbansphere concept potrebbe quindi non essere un classico SUV, proponendo un qualcosa di differente. Maggiori informazioni potrebbero arrivare nei prossimi giorni, in attesa del debutto ufficiale - online - del 19 aprile. Un debutto che avrebbe dovuto essere dal vivo al Salone di Pechino 2022, poi annullato per emergenza covid.

Al di là dello stile però immaginiamo che la propulsione sarà 100% elettrica, come su skysphere e grandsphere.