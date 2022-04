Il ventaglio di servizi offerti da Telepass si amplia sempre più. La società italiana, nata oltre 20 anni fa con l'obiettivo di diminuire le code ai caselli autostradali, presenta TBusiness, una nuova piattaforma dedicata alle aziende per semplificare la gestione del parco auto.

Le funzionalità offerte dal nuovo contratto permettono una rendicontazione mensile più veloce, fino a una più facile distinzione di spese tra utilizzo lavorativo e privato del mezzo, passando per la possibilità di sfruttare il servizio WashOut, per lavaggi auto a domicilio. Ecco tutti i dettagli

Per aziende

Il nuovo servizio TBusiness si utilizza tramite un'app per smartphone. Una volta scaricata dagli store specifici e abbinata al dispositivo Telepass business di colore grigio dato in dotazione con l'auto aziendale, il dipendente può iniziare a usarla per tutte quelle azioni quotidiane che fino a oggi hanno richiesto l'uso di differenti app.

Come per il Telepass Family si possono pagare le soste all'interno delle strisce blu, l'ingresso in Area C a Milano, prenotazione dei traghetti per lo Stretto di Messina o, infine, il pagamento dei silos aeroportuali. Tutte spese detraibili di IVA al 100% quando si tratta di acquisti professionali.

Con carta prepagata

Il servizio può poi essere dotato anche di una carta virtuale prepagata, con IBAN, intestata all'azienda, in grado di essere ricaricata mensilmente dal datore di lavoro per effettuare tutte le spese quotidiane di gestione dell'auto aziendale o per le trasferte.

La carta, utilizzabile tramite la app smartphone per mezzo della tecnologia NFC, può essere abbinata anche a un sua versione fisica da richiedere in un secondo momento e che, almeno in teoria, permette di ridurre ulteriormente gli anticipi monetari versati mensilmente dai dipendenti durante i viaggi di lavoro.

Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato di Telepass ha commentato così la presentazione del nuovo servizio: