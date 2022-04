Il Telepass aumenta il canone mensile. E' questo quanto scritto nella comunicazione inviata questa mattina via mail a tutti gli abbonati. A partire da luglio i costi degli abbonamenti Family e Twin aumenteranno rispettivamente di 57 centesimi e 28 centesimi al mese, per la prima volta nella storia del Brand, lanciato nel 1997 e che oggi conta quasi 6,5 milioni di utenti.

Aumenti tecnologici

Nella stessa nota inviata ai clienti, l'azienda ha giustificato gli aumenti a causa del costante rincaro dei costi tecnologici da sostenere per offrire sempre più servizi possibili. In particolare la comunicazione recita:

L'aumento... nasce in ragione del progressivo mutamento del contesto tecnologico, di mercato e organizzativo in cui opera Telepass

Di seguito la comunicazione completa inviata ai clienti, che preannuncia anche la possibilità di recedere dal contratto entro il 30 giugno 2022, con 6 mesi di tempo per restituire il o i dispositivi in possesso.

Le opzioni di acquisto

Come sappiamo, l'azienda Telepass è nata nel 1997 con l'obiettivo di ridurre drasticamente i tempi di attesa ai caselli autostradali. Un'idea che negli anni si è ampliata offrendo un ventaglio di servizi sempre più ampio, come per esempio il Telepass Europeo e il sistema di pagamenti contactless Telepass Pay.

Vale la pena ricordare che le offerte che oggi il servizio Telepass offre sono diverse, tra queste le due interessate dall'aumento del canone mensile, cioè la Family e la Twin. La prima permette, oltre al pagamento del pedaggio autostradale, anche per esempio, di posteggiare l'auto nei parcheggi convenzionati di fiere, città e aeroporti e di accedere all'area C della città di Milano anche senza avere il dispositivo a bordo, pagando con la visura della targa.

La seconda opzione, la Twin, permette di usufruire di tutti i servizi già disponibili con la Family ma in più di poter aggiungere all'abbonamento un secondo dispositivo, che a sua volta permette di poter collegare altre due auto.