Tra meno di due giorni inizierà il ponte pasquale per questo 2022. Dal pomeriggio di venerdì 15 aprile alla sera di lunedì 18 aprile milioni di italiani si metteranno in viaggio per raggiungere, tradizionalmente, i propri luoghi di origine.

Le condizioni meteorologiche saranno piuttosto positive su tutta la Penisola, salvo qualche rovescio al Sud, più o meno intenso, nella giornata di Domenica. Chi si metterà in viaggio troverà però condizioni più favorevoli nella giornate precedenti e antecedenti.

Code dal venerdì

Secondo Autostrade per l'Italia, i primi possibili disagi sono previsti già a partire dalla giornata di venerdì 15 aprile, soprattutto a partire da dopo pranzo e sulle principali autostrade italiane. Un pomeriggio e una serata che però saranno caratterizzati dal bel tempo su tutto il Paese, permettendo quindi delle condizioni di guida e visibilità ottimali.

Il traffico sostenuto, sempre secondo Autostrade, continuerà poi per tutta la mattinata di Sabato 16 aprile con lievi diminuzioni a partire dal primo pomeriggio. La giornata pasquale di domenica 17 aprile sarà invece caratterizzata da un traffico poco intenso in tutta Italia, nonostante alcune condizioni di mal tempo in tutte le regioni del Sud, Sicilia compresa.

Maggiori disagi invece sono previsti da Autostrade a partire dal primo pomeriggio di lunedì 18 aprile e per tutta la giornata di martedì 19 aprile.

Per tutto il weekend lungo saranno poi previsti momenti di stop completo dei mezzi pesanti e la messa in pausa di diversi cantieri autostradali non necessari, come per esempio quelli presenti sulle autostrade liguri, che riprenderanno le attività a partire dal prossimo 9 maggio.

Sotto stretta osservazione resteranno invece l'Autostrada A1, che ha visto al termine del mese di marzo la nuova apertura del tratto a tre corsie tra Barberino e Firenze Nord, la A14 e l'A22 del Brennero, sulle quali proseguiranno alcuni cantieri, come quello sulla A1 tra Ponzano Romano e il bivio con la Diramazione di Roma Nord in corrispondenza del viadotto San Giuliano.

Parlando infine di camion, si fermeranno venerdì pomeriggio, dalle 14 alle 22, sabato dalle 9 alle 16, domenica dalle 9 alle 22, lunedì dalle 9 alle 22 e anche martedì, dalle 9 alle 14.

Meteo non impattante

Previsioni più accurate e attendibili riguardano infine il meteo. Come già anticipato, il weekend pasquale sarà all'insegna del bel tempo su tutta la penisola, eccezion fatta per la giornata di domenica al sud Italia, che però vedrà un graduale miglioramento già a partire dal primo pomeriggio.

Come restare informati

#Radio. Sulla frequenza 103.3 ricordiamo IsoRadio, il canale della Rai attivo 24 ore 24 con notizie in infomobilità. IsoRadio può essere ascoltato anche tramite la radio digitale DAB, purché la zona percorsa sia raggiunta dal servizio. L'emittente RTL 102.5, sulla frequenza 102.5, effettua interventi straordinari nel caso di situazioni critiche. Altrimenti si collega con gli operatori del Centro Operativo di Viabilità di Autostrade per l'Italia.

#Telefono. Il canale telefonico del CCISS (Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale) è raggiungibile al numero verde gratuito 1518 (attivo 24 ore 24). L'operatore privato Autostrade per l'Itala ha istituito il numero a pagamento 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24 e per 7 giorni alla settimana.

#App. L'applicazione del CCISS è disponibile per smartphone Apple e Android. In alternativa si può scaricare MyWay di Autostrade per l'Italia per Apple e Android. Eventualmente ci si può collegare al sito del CCISS o a quelli dei vari operatori privati, come ad esempio Autostrade per l'Italia o Autovie Venete.

#Facebook e Twitter. Autostrade per l'Italia aggiorna regolarmente la sua pagina Facebook. Oppure si può seguire CCISS su Twitter tramite il profilo @cciss_ministero.

#Televideo. Il Televideo RAI dedica pagine nazionali e regionali alla situazione della viabilità, a cura del CCISS Viaggiare Informati. Qui ulteriori informazioni.