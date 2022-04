Ancora 2 giorni e partiranno gli Electric Days 2022, seconda edizione dell’evento phygital dedicato alla transizione energetica promosso da Motor1.com e InsideEVs.it in collaborazione con ANSA, Vanity Fair, Wired e con la partecipazione di MOTUS-E, in programma tra il 21 e il 23 aprile al MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) a Roma e in diretta sul sito ufficiale dell'evento.

Un grande appuntamento che vedrà intervenire non solo chi le auto le fa, ma anche personalità di spicco del mondo della politica e delle aziende. Tra questi ci saranno anche il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini e la Vice Ministra dello Sviluppo Economico Alessandra Todde.

La politica scenderà quindi in campo agli Electric Days con 2 differenti talk: il Ministro Giovannini il 22 aprile alle 12.30 per parlare delle implicazioni infrastrutturali della transizione nel nostro Paese, la vice Ministra Todde il 21 aprile alle 12.30 parlerà invece dell’industria italiana alla prova della transizione e delle risorse messe in campo con il nuovo piano per l’automotive.

Politica, istituzioni e aziende

Appuntamenti per fare il punto sulla situazione italiana, ma non saranno i soli nei quali interverranno esponenti del mondo politico e non solo.

Il 21 aprile mattina ad esempio UNRAE, ANFIA, Motus-E e la sigla sindacale FIOM si confronteranno sul tema “L'auto elettrica fa bene o male all'Italia?”, al quale seguiranno differenti talk di approfondimento sui diversi aspetti del processo di elettrificazione della mobilità in Italia, grazie alla collaborazione con Motus-E.

Il 22 aprile - Giornata Mondiale della Terra - alle 10.00 interverranno infatti rappresentanti esperti di energia dei principali partiti nel talk organizzato da Quotidiano energia per capire “A che punto è la politica energetica in Italia”. Tema quantomai d'attualità nel quale si confronteranno Paolo Arrigoni, Senatore Lega, Gianluca Benamati, Deputato PD, Davide Crippa, Capogruppo Camera M5S, Massimiliano De Toma, Deputato Fratelli D’Italia e Luca Squeri, Deputato Forza Italia.

Giornata della Terra che verrà celebrata anche con una diretta sul canale TikTok di Motor1 alle 19.00 nella quale interverranno Marco Martinelli in veste di moderatore, con ospiti come Davide Carblogger, Luca Talotta e Nikolais, content creator e youtuber di Skuola.net.

Città, transizione e giovani

Il programma delle giornate prevede anche un dibattito che avrà al centro le città del futuro e smart city, durante il quale interverranno Eugenio Patanè, Assessore alla mobilità del comune di Roma, Pietro Barrera, Segretario Generale del MAXXI e l’architetto Massimiliano Fuksas.

Riflessioni a tutto tondo sulla transizione energetica che non guarderanno unicamente al futuro ma anche al presente e a come, già oggi, si può fare qualcosa a bordo delle auto elettriche. Lo spunto verrà preso dalla ricerca "Le variabili emissive dell'auto elettrica: ricarica, utilizzo e stili di guida” del Center for Automotive Research and Evolution dell’Università Guglielmo Marconi per la Fondazione Caracciolo (Centro Studi dell’ACI), presentata da Fabio Orecchini - Obiettivo Zero Emissioni. Un incontro per approfondire un tema sempre più d'attualità: l'impatto ambientale dell'intero ciclo di vita dell'auto elettrica in base a diversi profili di utilizzo, nonché dei sistemi energetici che ne alimentano la produzione e la marcia su strada.

Auto emissioni zero per le quali c'è sempre più bisogno di batterie: ne parleranno Lars Carlstrom, CEO e Founder Italvolt e di Giovanni De Niederhäusern, Senior Vice President Architecture di Pininfarina, nel talk “Come si costruisce una gigafactory”.

Per capire poi come quello della sostenibilità sia o meno un tema per il pubblico più giovane avremo come ospite Martina Comparelli, portavoce italiana del movimento Fridays For Future.

Gli Electric Days 2022 daranno spazio anche agli utenti: il 22 e il 23 aprile ci saranno infatti i momenti di domande e risposte all'interno delle Electric Days Stories, dove il tester di Motor1 Andrea Farina e il content creator e youtuber il signor Franz risponderanno alle domande degli utenti sulle ultime novità di prodotto in tema di elettrificazione.

Electric Days 2022, come e dove seguirli

Come detto il palcoscenico degli Electric Days 2022 sarà la sala Auditorium del Museo MAXXI a Roma, non accessibile al pubblico. Tutti gli interventi potranno essere seguiti in diretta streaming sui canali YouTube, Linkedin, Facebook, Twitter, Twitch, Instagram e TikTok di Motor1.com e InsideEVs e sul sito ufficiale.