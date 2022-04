Pronti a partire: il 21 aprile ci sarà la prima delle 3 giornate degli Electric Days 2022, il più importante evento italiano dedicato alla transizione ecologica. Un appuntamento ricco di ospiti provenienti dal mondo dell'auto, della politica, delle istituzioni e della comunicazione per parlare in maniera approfondita, ma accessibile, di tutto quello che riguarda questo periodo storico, ricco di sfide per creare la mobilità di domani.

Le giornate saranno suddivise per aree tematiche: il 21 aprile sarà la giornata del "Come", il 22 quella del "Perché" mentre il 23 aprile sarà dedicato al "Quale". Un calendario dipanato in differenti format: talk, tavole rotonde con diversi ospiti, e meet, interviste a spaziare su differenti tematiche. Il 23 aprile sarà invece dedicato alle dirette social su Instagram e TikTok, per parlare delle ultime novità elettriche ed elettrificate, con la possibilità di fare domande in diretta.

Electric Days 2022, il programma

Si inizierà il 21 aprile alle 9.30 con il primo talk e la giornata continuerà con altri 14 appuntamenti, fino alle 18.00. Il 22 aprile si ricomincerà ancora una volta alle 9.30 fino alle 17.15, con i vari talk e meet.

In parallelo su Instagram andranno online i primi approfondimenti sul prodotto, con Andrea Farina e "Il Signor Franz" a raccontare in diretta alcuni dei modelli più interessanti del mercato. Appuntamenti che continueranno anche il 23, dalle 10.00 alle 18.00.

Come seguire gli Electric Days 2022

Promossi da Motor1.com e InsideEVs.it in collaborazione con ANSA, Vanity Fair, Wired e con la partecipazione di MOTUS-E, gli Electric Days 2022 si terranno al MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) a Roma, ma non saranno accessibili al pubblico. Nessun problema perché, come detto, ogni intervento sarà trasmesso in diretta streaming sui nostri canali social e sul sito ufficiale dell'evento.

Tutti i meet e i talk del 21 e 22 aprile si potranno seguire sui canali di Motor1 - Youtube, Facebook, Twitter, Twitch e Linkedin - e InsideEvs - Youtube, Facebook, Linkedin. Inoltre il 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, ci sarà una diretta esclusiva sul profilo profilo TikTok di Motor1. Gli appuntamenti del 22 e 23 dedicati al prodotto andranno invece live sulle Instragram Stories di Motor1.

Se non vi sentite social potete naturalmente seguire tutte le dirette sul sito ufficiale degli Electric Days 2022.