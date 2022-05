L’appuntamento è a Verona dal 17 al 19 maggio prossimi per l’Automotive Dealer Day (ADD), evento che riunisce i concessionari auto in Italia per confrontarsi sugli argomenti più importanti che riguardano il settore, tra problemi da risolvere e prospettive future.

Tema principale dell’edizione 2022 è la Business Regeneration. Durante la tre-giorni saranno 21 i talk che andranno in scena, di cui alcuni in versione bilingue italiano-inglese, con oltre 60 relatori, per parlare di scenari finanziari, elettrificazione, evoluzione dei concessionari e tanto altro.

Il programma

Si parte martedì 17 maggio alle 17 con la sessione “Scenari in transizione”, moderata dalla giornalista di Sky Tg24, Mariangela Pira, e con la partecipazione di Marco Giorgino del Politecnico di Milano. Si traccerà un quadro del contesto economico e sociale in cui gli imprenditori lavorano oggi, per avere una mappatura delle scelte e delle soluzioni migliori al cambiamento.

Mercoledì 18, spazio ai risultati dello studio “Agenzia vs. Concessionario nella distribuzione auto”, condotto da Quintegia con Auto1.com e Nobis Assicurazioni, per riflettere sui cambiamenti nelle reti di concessionari e sulle implicazioni del passaggio a un modello di vendita diretta.

E poi si parlerà di transizione energetica, argomento caldissimo su cui discuteranno le varie Case auto durante il talk delle 12, dal titolo “Elettrico: all-in”. Poco più tardi, alle 14, sarà il turno di Motus-E per presentare il report “La mobilità elettrica: inevitabile o no? Analisi dal punto di vista dei consumatori”.

Ancora, Quintegia mostrerà cosa rileva lo studio “Automotive Customer Study” sul punto di vista del cliente e, durante un focus su cosa vogliono le nuove generazioni, assegnerà insieme ad AutoScout24 un riconoscimento al concessionario che si distingue per la gestione delle vetrine e le opportunità digitali.

Il 19 maggio sarà la volta di Luigi Mazzola, ingegnere a capo del test team Formula 1 di Ferrari, per spiegare la rivoluzione dell’auto sotto diversi punti di vista durante il panel “La 'S' di service è la 'S' di squadra” delle 12.

In chiusura, alle 15, sarà definita la migliore tra le startup partecipanti, alla quale verrà consegnato lo Startup Generation Award 2022. Per conoscere il programma completo basta andare sul sito ufficiale dell'evento. Tra i partner dell’iniziativa c’è anche InsideEVs Italia, il portale "fratello" di Motor1.com dedicata all’auto elettrica.

I partner

Le Case che presenti all’evento con diverse iniziative sono: Audi Italia, BMW Group Italia, DR Automobiles Groupe, EVO Italia, Gruppo Koelliker, Hyundai Motor Company Italy, Jaguar Land Rover Italia, Kia Italia, Merce- des-Benz Italia, Renault Italia, Toyota Motor Italia, Volvo Car Italia. Nove le associa- zioni che hanno scelto l’evento come momento di incontro con la loro rete, di cui 6 di mar- chio (Citroën Italia, Peugeot, Volvo, Opel, Gruppo FCA, Renault e Dacia Italia), più ANFIA, Federauto e UNRAE.