Le offerte di Fiat per il mese di maggio hanno subito alcune modifiche rispetto al passato, ma mantengono alcune caratteristiche particolari: il finanziamento Contributo Prezzo, ad esempio, per una Fiat 500 Hybrid comprende ora l’anticipo, ma con rate mensili particolarmente basse.

Per una Fiat 500 Cult 1.0 70 CV Hybrid si spenderebbero 17.000 euro, che con lo sconto della Casa, e con permuta o rottamazione di un usato, diventano 14.800 euro, o ancora 12.800 euro con l’adesione al finanziamento.

Si versa un anticipo di 4.280 euro, per poi proseguire con 36 rate mensili da 129 euro (TAN 6,99%, TAEG 11%); al termine c’è la maxi rata di 6.265,91 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più.

La rata comprende anche i 3,50 euro di spesa di incasso mensile, e nel credito sono compresi Identicode e polizza pneumatici.

Vantaggi

In questo caso, e in attesa degli incentivi, l’offerta di Fiat ha alcuni punti a favore: lo sconto iniziale fino a 4.200 euro e le rate da 129 euro. Lodevole per la chiarezza dell’esempio la rata di questa 500 Hybrid comprensiva delle spese mensili di incasso, e di qualche servizio.

Svantaggi

E’ bene mettere in conto i costi e gli oneri in più rispetto agli importi di esempio: TAN e soprattutto TAEG all’11% sono tra i più alti del periodo.

In sintesi