Una Porsche Taycan che entra nello stabilimento Lamborghini? Dopo la Ferrari SF90 Stradale dei giorni scorsi, a varcare le soglie di Sant'Agata Bolognese è stata l'ammiraglia elettrica di Stoccarda, in versione Sport Turismo.

Trattandosi di un esemplare ufficiale, di serie e non camuffato, probabilmente si trovava in quel posto per trasportare del materiale dalla Germania, viste anche le foto che l'hanno immortalata con il baule aperto.

Prove comparative?

E' noto che entrambi i Brand appartengano allo stesso Gruppo Volkswagen. L'avvistamento della Porsche Taycan potrebbe quindi essersi verificato per due motivi ben distinti. Il primo è che a Sant'Agata si stia studiando una super berlina elettrica sulla stessa base, una notizia che non stupirebbe più di tanto visti i recenti rumors riguardanti la volontà della Casa di riprendere anche il nome Estoque.

Il secondo è invece che nella fabbrica bolognese si stiano studiando le tecnologie elettriche disponibili nel grande Gruppo per poterle applicare in futuro alle supercar e hypercar del Toro.

Quello che è certo comunque è che l'auto potrebbe aver trasportato oltre che dati importanti anche manager, per un incontro ravvicinato con il direttivo Lamborghini (capitanato da Stephan Winkelmann). Il dubbio per il momento resterà, almeno finché la Casa non si sbilancerà sul perché tutte queste auto di altri brand stiano varcando i loro cancelli nell'ultimo periodo.

Non è la prima

La Taycan Sport Turismo non è stata la prima Porsche a varcare i confini dell'impianto di Sant'Agata. Recentemente era stata fotografata alla Porta Sud, oltre che la Ferrari SF90 Stradale, anche una 911 Turbo cabrio di un particolare colore lilla, tinta speciale di Porsche Exclusive Manufaktur.

Alla guida non era chiaro chi ci fosse, probabilmente un pilota esperto intento a testare l'handling dell'auto sui classici terreni di prova della Casa del Toro.