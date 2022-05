Una Ferrari che entra nello stabilimento Lamborghini di Sant'Agata Bolognese? No, non si tratta di un clamoroso errore di un driver. Vedere auto entrare nel quartier generale di altre Case è quasi all'ordine del giorno, soprattutto per i marchi generalisti, ma accade anche tra supercar e hypercar.

Ed è stato proprio questo il caso di una Ferrari SF90 Stradale sorpresa in un video davanti alla porta di accesso sud della fabbrica del Toro, intenta a entrare per essere studiata dagli ingegneri. Ma perché?

Ibrida plug-in

Una delle tante spiegazioni di questo incontro ravvicinato tra il Cavallino e il Toro potrebbe trovarsi nel powertrain della Rossa più potente della storia. Si perché la SF90 Stradale, come è ormai noto, è equipaggiata con una motorizzazione ibrida ricaricabile, composta da un V8 Biturbo abbinato a un motore elettrico posto sull'asse anteriore.

Con una potenza complessiva di 1.000 CV, la Ferrari ibrida è certamente una pioniera nel suo segmento e Lamborghini potrebbe trarne ispirazione per realizzare la prossima generazione di Aventador, a cui gli ingegneri stanno attualmente lavorando.

Avvistamenti ricorrenti

Non è la prima volta che Lamborghini viene sorpresa a testare auto di Case concorrenti. Il mese scorso sempre nei pressi di Sant'Agata Bolognese era stato avvistato un esemplare di Porsche 911 Turbo S (992), proprio pochi giorni prima di quando l'amministratore delegato e presidente dell'azienda Stephan Winkelmann era stato visto alla guida di un'Aston Martin DBX, al seguito di una nuova Lamborghini Urus.

Non si tratta ovviamente di un caso di spionaggio industriale, ma piuttosto di un salutare confronto tra aziende, spinte così reciprocamente a sviluppare prodotti sempre migliori nel tentativo di attirare più clienti.

Il benchmarking, questo il nome tecnico dell'operazione, non è un'attività nuova, è stato il modus operandi di tantissime Case auto per decenni, anche se ancora oggi forse sembra strano vedere una Ferrari o una Porsche nella casa natale di Lamborghini.