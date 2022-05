La Rolls-Royce Phantom, la super ammiraglia inglese extra lusso, si aggiorna per il 2022 con diverse novità. Dagli esterni agli interni, passando per nuovi servizi di connettività per il sistema di infotainment, promette di offrire una migliore esperienza di "vita" non solo ai passeggeri posteriori ma anche a chi guida.

Più attenzione davanti

Il primo grande aggiornamento dell'ammiraglia inglese riguarda la postazione di guida. Secondo alcune recenti ricerche condotte dalla Casa, i nuovi clienti del brand sono sempre più soliti guidare le proprie auto, soprattutto nella versione della Phantom a passo corto.

Per questo motivo, Rolls Royce ha implementato sulla versione 2022 della sua super ammiraglia un volante in pelle leggermente più sottile, che dovrebbe permettere di "sentire" meglio ciò che accade sulla strada.

Nuovi dettagli esterni

Con l'aggiornamento del 2022 della Rolls-Royce Phantom, debuttano poi alcuni dettagli esterni unici e non presenti sui modelli degli anni passati. Primo tra tutti la nuova imponente calandra a listelli verticali in versione illuminata, attivabile insieme alle luci dell'auto e che dona al frontale della Phantom una certa caratterizzazione anche di notte.

Proprio per caratterizzare l'auto e donare importanza all'arrivo per chi guida, Rolls Royce ha poi deciso di dotare i due fari anteriori a matrice di LED di una sottile striscia riflettente a effetto "polvere di diamanti", che riprende, in parte, il motivo luminoso del tetto dell'auto.

Insieme a queste novità, spiccano poi di profilo una nuova versione della classica statuetta Spirit of Ecstasy, leggermente affinata nel design, ma non ancora come quella presentata pochi mesi fa e dedicata alle prossime auto elettriche, e una nuova sottile linea di vernice a contrasto che dal cofano anteriore percorre tutta la fiancata dell'auto fino al posteriore. Un dettaglio unico questo, ora presente nella lista optional dell'auto.

Più connessa

Per il 2022 poi, la Rolls-Royce Phantom si connette in rete ancor più del passato. La Casa per l'occasione presenta una nuova evoluzione dei suoi servizi "Rolls-Royce Connected", che, proprio come la controparte di Casa BMW, permettono a partire da quest'anno una connessione più evoluta tra l'auto e Whisper, la App per smartphone dedicata alla gestione remota delle auto di Westhampnett.

In tal senso una delle novità più importanti è rappresentata dall'implementazione della possibilità di invio degli indirizzi dallo smartphone direttamente al navigatore dell'auto, semplicemente condividendo la posizione da Google Maps.

Inoltre i nuovi servizi remoti introducono anche la funzione di dialogo costante tra l'auto e il proprio service di riferimento, che ora viene messo a conoscenza con anticipo di tutti i futuri interventi di manutenzione richiesti dall'auto, in modo da programmare per tempo le soste in officina.

Su misura, anche in tessuto

L'aggiornamento annuale della Phantom porta infine in gamma ulteriori e nuove possibilità di personalizzazione su misura dell'auto. Primo tra tutti negli interni, dove il catalogo di materiali possibili diventa così infinito, ma anche negli esterni con possibilità di realizzare tinte su misura e infinite possibilità di cerchi in lega, anche di generose dimensioni.

Per i clienti più ambiziosi poi, Rolls-Royce per il 2022 presenta anche l'innovativa versione Platino, che porta a un livello mai visto prima l'obiettivo ecologico mondiale di riduzione della pelle in auto. Da un'idea nata nel 2015 dalla stessa Casa, la versione Platino è equipaggiata con sedili in pregiatissimo tessuto al posteriore, con le fibre intrecciate a formare una trama che riprende le forme della Spirit of Ecstasy del cofano anteriore.

Torsten Müller-Ötvös, amministratore delegato di Rolls-Royce Motor Cars, ha commentato: