La Rolls-Royce Cullinan è uno dei SUV più lussuosi al mondo. Anche se è dotata della trazione integrale e di specifiche modalità per la guida nel fuoristrada, pochi si sognerebbero di abbandonare l’asfalto con un modello del genere.

Pochi, appunto, ma non tutti. Un cliente arabo, infatti, ha deciso di trasformare il suo esemplare in una sorta di camper da off-road rivolgendosi al tuner tedesco Delta4x4. E il risultato è davvero incredibile.

Avventure di lusso

Nella sua forma finale, questa Cullinan è praticamente irriconoscibile. Al posto delle cromature, degli inserti eleganti e dei grandi cerchi in lega, c’è una carrozzeria da vera fuoristrada. L’officina ha installato pannelli bicolore in tinta bianca e nera e ha equipaggiato la “Rolls” con un bull bar con tanto di sei luci LED supplementari.

Per affrontare i guadi più impegnativi, la Cullinan presenta delle protezioni specifiche per il sistema di raffreddamento del motore e uno snorkel che fa “respirare” il propulsore direttamente dal tetto. Proprio sul tetto si trovano altri quattro fari, un portapacchi e l’attrazione principale di tutta la Rolls-Royce: una tenda capace di ospitare due persone.

Naturalmente, il costo delle modifiche è proporzionale ai circa 350.000 euro necessari per acquistare una Cullinan.

I conti in tasca

Giusto per avere un’idea, il kit di sospensioni che aumenta l’altezza della Rolls-Royce di 80 mm costa 15.000 euro. Per gli pneumatici da 33” Mickey Thompson con cerchi in lega da 20” sono necessari altri 15.000 euro, mentre per i passaruota allargati servono altri 14.000 euro. A queste modifiche si aggiungono tutte quelle già citate in precedenza, con una conversione totale che arriva a 150.000 euro.

Non pensiamo, comunque, che sia un grande problema per chi possiede una Cullinan ed è intenzionato a trasformare il suo esemplare in qualcosa di unico al mondo.

In ogni caso, i kit da fuoristrada di Delta4x4 sono disponibili anche per modelli più “popolari”. Ad esempio, il tuner può convertire una Suzuki Jimny con tanto differenziali bloccabili, una Porsche 911 e una Volkswagen Amarok.