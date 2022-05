Si chiama Pear e sarà presto la nuova “compatta” elettrica dell’americana Fisker. Studiata anche per l’Europa, l’elettrica californiana è stata anticipata da un teaser ufficiale che ne rivela le forme anticipandone alcuni importanti contenuti.

La Pear (l’acronimo di “Personal Electric Automotive Revolution”) potrebbe sbarcare nel Vecchio Continente nel corso del 2024.

Un crossover da fantascienza

A giudicare dalla foto teaser, la Pear non passerà certamente inosservata sulle strade europee. Il modello avrà linee futuristiche, con un frontale voluminoso in contrasto con fari LED sottilissimi. La fiancata sarà estremamente muscolosa, con ampi passaruota, nervature evidenti nelle portiere, un curioso montante A curvo e telecamere al posto degli specchietti.

Nell’immagine, la zona posteriore si vede pochissimo, ma ci immaginiamo dei fari LED a sviluppo verticale altrettanto stravaganti nelle forme e nel design.

Per il resto, sulla Pear si sa ben poco. Nell’accompagnare il teaser, Fisker si limita a parlare di “un’agile elettrica per la città” lunga circa 4,50 metri e della presenza di tecnologia all’avanguardia.

“Popolare” nei numeri e nel prezzo

La Fisker sarà prodotta dal gigante hi-tech taiwanese Foxconn nell’impianto Lordstown Motors in Ohio e potrebbe basarsi sulla piattaforma Hon Hai studiata proprio dal colosso dell’elettronica per ospitare i modelli EV per marchi terzi.

Il marchio americano programma di produrre almeno 250.000 Pear all’anno e ha già aperto la fase di preordini per la clientela statunitense. Chi è interessato all’elettrica può prenotarla con un acconto di 250 dollari, mentre il prezzo sarà di 29.900 dollari (circa 28.000 euro al cambio attuale).

Fisker Ocean

Oltre alla Pear, comunque, Fisker sta preparando il lancio europeo del crossover Ocean ed è al lavoro sulla sportiva Ronin, la quale dovrebbe essere presentata in forma definitiva nei prossimi mesi con un’autonomia di 885 km e un prezzo d’attacco intorno ai 200.000 euro.