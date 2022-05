Nel giro di poche ore si sono quasi esauriti i fondi degli incentivi per le auto a benzina, diesel, GPL, metano e ibride. Sono infatti passate 7 ore dall'apertura delle prenotazioni dei contributi sul sito del Mise per vedere i 170 milioni di euro iniziali assottigliarsi fino alla soglia dei 77 milioni di euro.

D questa mattina alle 10:00 è scattato infatti l'atteso "click day" sulla piattaforma del ministero col quale le concessionarie hanno potuto prenotare gli incentivi per le auto nuove con contratti di vendita dal 16 maggio in poi.

CO2 61-135 g/km: Fondi esauriti entro stanotte

La valanga di richieste per lo sconto statale ha interessato in particolare la fascia di emissioni di CO2 dei 61-135 g/km, quella tipica delle auto a benzina, ma anche di molte diesel, oltre che vetture a GPL, a metano e moltissime ibride non ricaricabili.

Con questo ritmo di richieste, pari a quasi 13 milioni di euro prenotati ogni ora, lo stanziamento previsto è destinato a "bruciarsi" entro stanotte, almeno per le auto tradizionali che possono avere il contributo statale di 2.000 euro con rottamazione.

Piattaforma Mise, ore 10:00 Piattaforma Mise, ore 17:00

CO2 21-60 g/km: i soldi bastano fino a domani o poco più

Leggermente più basso è il tasso di utilizzo degli incentivi statali per la fascia 21-60 g/km, quella delle auto ibride plug-in che nello stesse 7 ore ha visto i fondi scendere da 213.750.000 euro a 207.103.000.

Se il numero di prenotazioni si manterrà costante nel tempo (6,4 milioni di euro ogni ora), i soldi previsti per le plug-in hybrid (fino a 4.000 euro di incentivo) finiranno già domani pomeriggio, 26 maggio 2022.

È probabile però che in questo caso il ritmo delle prenotazioni rallenti dopo l'iniziale fase di boom odierna in cui sono state smaltite molte delle richieste di incentivi che le concessionarie avevano "in pancia" da alcune settimane.

CO2 0-20 g/km: quasi una settimana per l'incentivo elettrico

Ancor meno veloce è poi stato l'assalto alle prenotazioni per le auto nuove di fascia 0-20 g/km di CO2, cioè le auto elettriche, che dalle 10 di questa mattina hanno visto gli stanziamenti scendere da 209 milioni di euro a poco più di 196 milioni di euro.

Se si andrà avanti così anche con le auto a batteria, incentivabili fino a 5.000 euro, i fondi disponibili si esauriranno in poco più di quattro giorni, vale a dire tra lunedì 30 maggio e martedì 31 maggio, sempre che la corsa iniziale non rallenti nelle prossime ore.