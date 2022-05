I tempi non sono maturi. Nonostante se ne discuta da settimane e ci sia stata anche la prima proposta ufficiale, l’Europa non sembra ancora pronta per dire addio al petrolio russo. Non adesso, non del tutto.

Il bando alle importazioni era tra gli argomenti di discussione al vertice di oggi, 30 maggio, e domani a Bruxelles, convocato per decidere sul sesto pacchetto di sanzioni alla Russia. Ma i leader europei hanno subito fatto capire che il discorso è rinviato di qualche settimana.

“Non ci siamo ancora”, sono le parole, che non lasciano spazio ad alcun dubbio, di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Il tema sarà perciò tra i protagonisti del prossimo tavolo, fissato per il 23 e il 24 giugno. Intanto, però, le tensioni sul prezzo del greggio di un ipotetico stop si sentono già e si riflettono a cascata sui carburanti. E nei prossimi giorni ci potrebbe essere un altro fattore a far salire i prezzi.

Picchi, senza aiuti

Le quotazioni del petrolio si sono surriscaldate parecchio nelle ultime ore, raggiungendo i 120 dollari al barile, almeno per il Brent, il riferimento nel mercato europeo: è il valore massimo degli ultimi due mesi. È invece di 116 dollari/barile il costo del Wti, benchmark per il greggio negli Stati Uniti.

Un balzo che, in realtà, è solo l’ultimo della serie, cominciata diversi mesi fa sull’onda lunga della pandemia e del repentino rimbalzo dei consumi, su cui si è innestata poi l’invasione russa in Ucraina. In tutto questo si inserisce anche l’incognita dell’Opec+, il cartello fra i Paesi esportatori di greggio che include ora anche la Russia, dopo l'avvicinamento negli anni scorsi tra Putin e il potente principe saudita Bin Salman.

L’alleanza petrolifera si riunirà il 2 giugno per aggiornarsi sugli obiettivi di produzione, che attualmente prevedono un incremento di 432.000 barili al giorno. L’Occidente sta chiedendo uno sforzo maggiore per provare a raffreddare un po’ i prezzi, ma pare che gli appelli resteranno inascoltati.

Secondo fonti citate dalla Reuters, i Paesi produttori sembrano intenzionati a tenere la barra dritta, senza aprire ulteriormente i loro preziosi rubinetti. E del resto, alla luce del recente passato, sembra difficile che i membri dell'Opec possano voltare le spalle alla Russia per aiutare l’Occidente dipendente dall’import. Ma mai dire mai.

Speranza nel Governo

Di questo passo, gli automobilisti saranno costretti a fare i conti con il caro carburanti ancora a lungo. Persino oggi si registrano aumenti sulla rete italiana, che in alcuni casi arrivano a toccare i 3 centesimi al litro. Non va tra l’altro dimenticato che gli attuali prezzi di benzina e diesel godono già della sforbiciata alle tasse del decreto taglia accise.

Il beneficio scadrà l’8 luglio, proprio all’inizio delle vacanze estive. In attesa di ulteriori sviluppi della vicenda ucraina, l’occhio è quindi rivolto al Governo, nella speranza che trovi una soluzione in vista dei giorni più caldi dell’anno, in tutti i sensi.

Prezzi carburanti al 30 maggio

Vediamo quindi i prezzi dei carburanti in Italia pubblicati oggi da Quotidiano Energia ed elaborati sulla base delle comunicazioni dei singoli gestori all’Osservatorio del ministero dello Sviluppo economico.

Il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si attesta a 1,902 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,900 e 1,915 euro/litro (media no logo a 1,893 euro/litro). Quanto al prezzo del diesel, sempre in modalità self, la media è pari a 1,824 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,803 e 1,838 euro/litro (no logo a 1,811 euro/litro).

Venendo al servito, il prezzo della benzina in media è di 2,034 euro/litro, con le compagnie che oscillano tra 1,982 e 2,119 euro/litro (no logo 1,942). La media del diesel è arrivata invece a 1,962 euro/litro, con i singoli player tra 1,888 e 2,044 euro/litro (no logo 1,862).

Il Gpl si muove infine tra 0,836 e 0,852 euro/litro (no logo 0,825), mentre il prezzo del metano si posiziona in media tra 1,736 e 1,961 euro/kg (no logo 1,772).