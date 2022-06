Gli incentivi statali sono in rapido esaurimento: terminati prima della metà di giugno quelli per i veicoli con le emissioni più alte, ci sono però ancora i fondi per veicoli elettrici e ibridi plug-in, come ad esempio la Opel Grandland Plug-In Hybrid.

L’importo a disposizione per questa categoria di veicoli è di 4.000 euro che, in aggiunta a quanto offerto dalla Casa, può consentire uno sconto iniziale di ben 10.652 euro per la versione a trazione anteriore. Occorre però una vettura da rottamare omologata in classe inferiore a euro 5, e intestata al proprietario da almeno un anno.

La Opel Grandland Hybrid GS Line 1.6 225 CV FWD ha un listino di 45.550 euro, che può scendere a 35.798 euro, oppure a 34.898 euro con il finanziamento Scelta Opel. Con un anticipo di 4.272,09 euro, le rate mensili sono 35 da 349 euro (TAN 5,60%, TAEG 6,39%), mentre la rata finale è pari a 25.129,93 euro, per un massimo di 18.000 km.

Numerosi i servizi inclusi nella rata: Flexcare Silver per tre anni o 30.000 km, comprendente estensione di garanzia, assistenza stradale e manutenzione ordinaria; FlexRCA per un anno, un anno di ricariche ilimitate, e Easy wallbox. In più, il servizio Love it or return it, che permette di restituire la vettura entro 90 giorni o prima di aver percorso 3.000 km.

Vantaggi

Grazie agli incentivi, lo sconto per questa Grandland ibrida plug-in supera facilmente i 10.000 euro: un valore difficilmente raggiungibile solo con gli sconti di Opel. La rata di circa 350 euro comprende anche molti servizi, tra i quali la wallbox e un anno di ricariche illimitate, o la possibilità di restituire l’auto nei primi tre mesi.

Svantaggi

A parte i costi in più, come gli eventuali accessori, e gli oneri finanziari da sommare, forse lo svantaggio principale è il basso chilometraggio: 18.000 km in tre anni non sono molti.

In sintesi