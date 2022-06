Muoversi. Farlo regolarmente, per il proprio benessere, se si parla di attività sportiva, e farlo in maniera sostenibile se invece si parla di mobilità e auto. È questo il fil rouge che lega Renault Italia a Sport e Salute, azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport nel nostro Paese.

Dopo la partnership annunciata nel dicembre 2021, è arrivato il momento di scendere in campo, letteralmente. Dal 25 giugno, per 40 tappe in tutta Italia, verrà allestito un villaggio sportivo itinerante per incentivare l'attività sportiva e uno stile di vita più corretto. Durante ogni appuntamento sarà possibile effettuare i test drive della gamma elettrificata E-Tech, compresa la nuova Megane E-Tech 100% elettrica.

Obiettivi comuni

Ad accomunare Renault e Sport e Salute, secondo i rispettivi amministratori delegati Raffaele Fusilli e Vito Cozzoli, è l'obiettivo di voler migliorare la qualità della vita delle persone e valorizzare il proprio tempo, che si tratti di prendersi cura del proprio corpo o di viaggiare in sicurezza e benessere.

Un benessere che guarda anche al futuro, con la sempre più crescente attenzione alle tematiche ambientali e la promozione di una mobilità più sostenibile, elettrica ed elettrificata. Lo ha ribadito l'ad Raffaele Fusilli:

Questo tour che ci vede di nuovo insieme a Sport e Salute, in tante province italiane, è un altro modo per offrire tempo di qualità alle persone: “TIME FOR QUALITY LIFE”. Tempo da dedicare allo sport o il tempo di un test drive a bordo di Nuova Mégane E-TECH Electric, ad esempio, per vivere da vicino le sensazioni uniche che la guida elettrica riesce a regalare. E questo riusciremo a farlo grazie anche alla partecipazione attiva di più di metà dei nostri concessionari sul territorio. Renault, che nei 123 anni della sua storia ha sempre cercato di distinguersi per la sua empatia, il suo essere generosa ed accogliente verso le esigenze delle persone, è particolarmente attenta al benessere di ogni individuo perché un cuore sano è anche un cuore in cui nascono passione ed emozioni e saper trasmettere e suscitare emozioni rimane sempre una delle nostre priorità.

Il road tour

Il tour di Sport e Salute, che vedrà il coinvolgimento di un truck e l'installazione di un'area sportiva nelle principali città italiane, ha come obiettivo la promozione dello sport di base tra la popolazione di tutte le età attraverso il coinvolgimento delle ASD- Associazioni Sportive Dilettantistiche, della SSD- Società Sportiva Dilettantistica del territorio, e delle istituzioni.

Saranno anche coinvolte attivamente sul territorio numerose "leggende" dello sport nazionale, come ad esempio Andrea Lucchetta, Massimiliano Rosolino e Manuela di Centa, ambassador e membri della grande famiglia di Sport e Salute.

Renault Italia sarà dunque presente in tutte le tappe con l'intera gamma E-Tech in esposizione e per i test drive, a sua volta promuovendo momenti di formazione incentrati sulle nuove tecnologie elettrificate di mobilità.

Per avere tutte le informazioni sulle tappe del tour potete consultare il sito di Sport e Salute.