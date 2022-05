Il Gruppo Renault punta a ottenere dalla sua divisione Mobilize di servizi e tecnologia il 20% del fatturato entro il 2030. Un obiettivo importante che significa spostare una grossa fetta di attività dalla tradizionale produzione e vendita di auto al principio Vaas (Vehicle-as-a-Service) che ribalta i classici canoni dell'industria auto partendo dai servizi e arrivando al prodotto.

Per questo Mobilize implementa un nuovo ecosistema software integrato che grazie all'utilizzo dei dati propone innovativi servizi nel campo di mobilità, energia, finanziamento, assicurazione, pagamenti, manutenzione e ricondizionamento, con l'obiettivo anche di ridurre il TCO (Total Cost of Ownership) per i suoi clienti.

In questo programma si inserisce la nascita di Mobilize Financial Services dedicata alle attività di locazione operativa (uso del bene più altri servizi), assicurazione e pagamenti, che prende il posto di RCI Bank and Services.

Mobilize, più uso dell'auto che proprietà

Il principio base delle attività di Mobilize è proprio quello di concentrarsi sull’uso piuttosto che sulla proprietà, partendo sempre dal veicolo, ma offrendo servizi che consentono di "soddisfare tutte le esigenze con soluzioni di mobilità più facili, più accessibili, più ecologiche e più convenienti".

Le Dacia Spring di Zity

In pratica il Gruppo Renault riunisce all'interno delle attività Mobilize questi punti:

Un ecosistema software completamente integrato che consente, a partire dal veicolo (Software Defined Vehicle), di offrire tutti i servizi ai clienti privati e professionali. Questo ecosistema farà leva sui componenti tecnologici già resi operativi dalle filiali di Mobilize (bipi, glide.io, Karhoo, iCabbi, Mobilize Power Solutions, Zity by Mobilize). Tramite le sue filiali e il Gruppo Renault, Mobilize ha accesso a oltre 600 sviluppatori, che gli consentiranno di lanciare una prima versione del Software Defined Vehicle già dal 2023.

completamente integrato che consente, a partire dal veicolo (Software Defined Vehicle), di offrire tutti i servizi ai clienti privati e professionali. Questo ecosistema farà leva sui componenti tecnologici già resi operativi dalle filiali di Mobilize (bipi, glide.io, Karhoo, iCabbi, Mobilize Power Solutions, Zity by Mobilize). Tramite le sue filiali e il Gruppo Renault, Mobilize ha accesso a oltre 600 sviluppatori, che gli consentiranno di lanciare una prima versione del Software Defined Vehicle già dal 2023. Veicoli dedicati : Mobilize sviluppa i propri veicoli, al 100% elettrici e appositamente progettati per un uso dedicato, condiviso e intensivo. Benché i servizi Mobilize siano indipendenti dalla Marca o dai suoi modelli, i veicoli Mobilize consentono agli operatori della mobilità di ottimizzare la riduzione del TCO. Sono cinque i principi che guidano i team di design e ingegneria nella progettazione: sostenibilità, capacità di aggiornamento ‘over-the-air’, facilità di pulizia– manutenzione–riparazione, impronta ambientale ridotta e customer experience ricca e convincente.

: Mobilize sviluppa i propri veicoli, al 100% elettrici e appositamente progettati per un uso dedicato, condiviso e intensivo. Benché i servizi Mobilize siano indipendenti dalla Marca o dai suoi modelli, i veicoli Mobilize consentono agli operatori della mobilità di ottimizzare la riduzione del TCO. Sono cinque i principi che guidano i team di design e ingegneria nella progettazione: sostenibilità, capacità di aggiornamento ‘over-the-air’, facilità di pulizia– manutenzione–riparazione, impronta ambientale ridotta e customer experience ricca e convincente. Una gamma di servizi completa: Servizi finanziari : Grazie a RCI Bank and Services, Mobilize propone servizi di finanziamento, assicurazione e pagamento. Per consolidare il legame tra le due aziende, RCI Bank and Services cambia nome e diventa Mobilize Financial Services. Energia : Mobilize propone un’offerta completa di servizi connessi all’energia e alla ricarica per accompagnare i suoi clienti (operatori di mobilità, gestori di flotte e privati) a casa, al lavoro e per strada. Questi servizi comprendono Mobilize Smart Charge, Mobilize Charge Pass (che dà accesso a oltre 260.000 punti di ricarica pubblici in Europa, incluse le 1.600 stazioni Ionity a ricarica rapida), il Certificato Batteria e il servizio di installazione di infrastrutture di ricarica effettuato da Mobilize Power Solutions. Manutenzione e Riparazione : Basandosi soprattutto sui dati della manutenzione predittiva dei veicoli, Mobilize utilizzerà la rete di vendita e le Refactory del Gruppo Renault, come quella di Flins, per riparare e ricondizionare i suoi veicoli. Dando loro una seconda e una terza vita, Mobilize ne aumenta l’utilizzo e la redditività.

La capillarità della rete di concessionari del Gruppo Renault con ben 6.000 punti vendita in Europa consente a Mobilize di sviluppare le sue offerte e proporre ai clienti un vero e proprio percorso phygital.

completa:

Tre segmenti di mercato in espansione

Per raggiungere l'ambizioso obiettivo del 20% di fatturato nel 2030, partendo dall'attuale 6% e passando per il 10% nel 2025, Mobilize punta in particolare su tre segmenti di mercato che presentano un forte potenziale di crescita che sono:

Privati e flotte di piccole e medie dimensioni

Mobilize Financial Services proporrà offerte di noleggio a lungo termine e abbonamenti di veicoli fino a raggiungere, nel 2030, una flotta di 1 milione di veicoli a noleggio e di 200.000 veicoli in abbonamento.

A questo si aggiungono le attività di finanziamento dei veicoli usati, i prodotti assicurativi basati sull'uso (Car Insurtech) e un nuovo ecosistema di pagamenti dentro e fuori l'auto.

Mobilize Financial Services proporrà offerte di noleggio a lungo termine e abbonamenti di veicoli fino a raggiungere, nel 2030, una flotta di 1 milione di veicoli a noleggio e di 200.000 veicoli in abbonamento. A questo si aggiungono le attività di finanziamento dei veicoli usati, i prodotti assicurativi basati sull'uso (Car Insurtech) e un nuovo ecosistema di pagamenti dentro e fuori l'auto. Operatori di mobilità dei passeggeri

Con Mobilize Driver Solutions vengono creati una serie di servizi per autisti, tassisti e operatori di servizi di noleggio con conducente: abbonamento al veicolo 100% elettrico LIMO, assicurazione, manutenzione, ricarica, assistenza.

Agli operatori del car sharing sarà invece dedicato DUO, un servizio di abbonamento di auto elettrica al 100% operativo dal 2023e e comprensivo di assicurazione, soluzioni software per la gestione delle flotte e degli utenti e manutenzione.

Con Mobilize Driver Solutions vengono creati una serie di servizi per autisti, tassisti e operatori di servizi di noleggio con conducente: abbonamento al veicolo 100% elettrico LIMO, assicurazione, manutenzione, ricarica, assistenza. Agli operatori del car sharing sarà invece dedicato DUO, un servizio di abbonamento di auto elettrica al 100% operativo dal 2023e e comprensivo di assicurazione, soluzioni software per la gestione delle flotte e degli utenti e manutenzione. Operatori professionali della consegna dell’ultimo miglio

Mobilize entra nel mercato in crescitadella consegna dell’ultimo mig lio, fornendo agli operatori professionali soluzioni complete di servizi integrate nelle nuove politiche cittadine.

Questi servizi saranno inizialmente proposti con Kangoo Van E-TECH Electric, Master E-TECH Electric e altri veicoli esterni al Gruppo, prima del lancio di HIPPO nel 2026, che permetterà di ridurre del 30% il TCO rispetto alla concorrenza.

Mobilize EZ-Flex

Tanti obiettivi ambiziosi

Oltre alla crescita della mobilità elettrica, i nuovi servizi Mobilize si pongono diversi obiettivi ambizioni, tra cui: