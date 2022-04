Un nuovo car sharing debutta a Milano. Si chiama Zity e dopo aver percorso le strade di Madrid e Parigi arriva nel capoluogo lombardo con 450 Dacia Spring. Mobilize, l'azienda proprietaria del servizio, per l'occasione ha avviato una promo dedicata: i primi 5.000 utenti che completeranno la registrazione entro la data effettiva di avvio del servizio (non ancora ufficializzata) riceveranno 50 euro di credito.

Si va in elettrico

Una delle caratteristiche che differenzia questo sharing dagli altri è sicuramente il fatto di essere composto da una flotta di auto 100% elettriche. Si tratta di Dacia Spring in colorazione bianca e con tetto a contrasto, in grado di percorrere 305 km secondo il ciclo omologativo WLTP e dotate di tanti confort, tra cui Apple Carplay e Android Auto.

Secondo una recente ricerca effettuata proprio dalla stessa azienda sulla sua futura clientela milanese, il 79% degli intervistati si è detto preoccupato per l'ambiente e proprio questo è stato uno degli aspetti che ha spinto Zity a scegliere la nuova utilitaria elettrica di Dacia come auto di flotta.

Tutte le Spring sono inoltre dotate di sistemi di tracciamento telematico dei mezzi per partecipare attivamente al programma Safety Pilot inaugurato proprio da Mobilize nel 2020, che si è dimostrato particolarmente efficace nella città di Madrid dove ha fatto segnare una riduzione del 36% degli incidenti con auto del servizio sharing coinvolte.

Come funziona

Si può accedere al nuovo servizio sharing scaricando l'app dedicata dal Play Store per Android e dall'App Store per i dispositivi Apple. Una volta completata la registrazione è possibile scegliere l'auto più vicina alla propria posizione e attivarla.

I costi di utilizzo non sono ancora stati ufficializzati per l'Italia dall'azienda, ma a Parigi, Madrid e Lione (le altre tre città in cui è già attivo il servizio) noleggiare una Dacia Spring o una Renault Zoe ha un costo base compreso tra i 28 e i 32 centesimi al km con la tariffa "Guida" e 16 centesimi al km optando per la tariffa "Standby".

L'app di Zity

Javier Mateos, CEO di Zity ha commentato: