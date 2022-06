Sono come sempre moltissime le promozioni di Seat anche nel mese di giugno, come di consueto relative a modelli differenti, o a versioni diverse della stessa vettura: vediamo ad esempio un possibile modello di finanziamento su una Seat Ateca 1.5 TSI da 150 CV in allestimento FR.

Il prezzo scontato iniziale è di 27.730,73 euro; si prevede quindi un anticipo di 5.400 euro, seguito da 35 rate mensili da 289 euro (TAN 4,69%, TAEG 5,66%). Le rate comprendono altri due anni di garanzia aggiuntiva, per un totale di quattro, o un massimo di 40.000 km.

Al termine, la rata finale ammonta a 15.183,48 euro, con una percorrenza massima, in caso di restituzione, di 45.000 km e l’aggiunta di 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Difficile non trovare tra le offerte di Seat quella più adatta alle proprie esigenze: per questa Ateca, ad esempio, non si punta sugli ecoincentivi, ma piuttosto sulla rata inferiore ai 300 euro, comprendente quattro anni di garanzia; in più, l’anticipo più essere sostituito dal valore di un’auto in permuta.

Svantaggi

Negli esempi di Seat manca quasi sempre il valore del listino di partenza, che in ogni caso va poi incrementato con costi e oneri finanziari, oltre ad eventuali accessori.

In sintesi