E’ molto probabile che l’acquisto di un’automobile sarà sempre più sostituito in futuro con varie forme di noleggio: in Casa Citroen nel mese di giugno c’è ad esempio il noleggio a lungo termine Free2Move Lease, che permette di acquistare una Citroen C4 a benzina con una rata comprendente quasi tutte le principali spese dell’auto.

Per una Citroen C4 Puretech da 130 CV dotata di Start & Stop e in allestimento Feel Pack, il contratto prevede un anticipo di 6.281 euro, e il successivo pagamento di 35 canoni mensili da 320 euro, considerando un massimo di 45.000 km, e la provincia di Milano come esempio.

Questo importo non consente soltanto l’utilizzo della vettura, ma incude numerosi servizi, a cominciare dalla tassa di proprietà, e l’assicurazione sia RCA che Incendio e Furto, compresa la gestione sinistri. Poi c’è la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, con assistenza stradale h24 e una vettura sostitutiva in caso di guasto.

Vantaggi

Tra le varie soluzioni di leasing o noleggio a lungo termine, quella proposta da Citroen per questa C4 Puretech a benzina è interessante, perché davvero “senza pensieri”: a parte i carburanti, nella rata c’è un po’ di tutto, dal bollo ad una completa assicurazione, ed è inclusa anche la manutenzione straordinaria.

Svantaggi

In questi esempi non troviamo né l’importo di partenza, né quello per un eventuale riscatto: la logica di queste proposte è proprio quello di pagare l’anticipo con l’auto da sostituire, e fissare una cifra annuale per l’auto, sempre nuova.

In sintesi