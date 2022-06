Sta per arrivare - ma ci metterà ancora un po', dato che si parla del 2025 - ma non sarà firmata da nessuna Casa automobilistica che tutti noi conosciamo. A firmarla sarà infatti la Red Bull Advanced Technologies, vale a dire il reparto tecnico della scuderia di Formula 1. Conosciuta per ora col nome in codice RB17 sarà creata da Adrian Newey, l'uomo dietro la nascita della Aston Martin Valkyrie.

Proprio alla hypercar inglese, nata come AM-RB 001 (acronimo di Aston Martin - Red Bull progetto 001) si ispirerà il nuovo bolide Red Bull, per il quale è stato sviluppato un incredibile motore V8 mild-hybrid da 1.250 CV. La presentazione ufficiale, come detto, è prevista per il 2025 ma già oggi sappiamo abbastanza di lei.

Non solo pista

Progettata - quasi - senza compromessi l'hypercar Red Bull sarà destinata principalmente per l'uso in pista, anche se potrà essere facilmente modificata per percorrere normali strade aperte al traffico. Certo, sarà dura resistere a un modello che - come dichiarato ai colleghi di Autocar da Chris Horner (team manager Red Bull) - ha visto un Adrian Newey "scatenato" durante la fase di progettazione. Anche perché non dovendo sottostare a regolamenti sportivi né a codici della strada la RB17 può dare libero sfogo a ogni fantasia.

Aston Martin Valkyrie

Fantasia ispirata alla Valkyrie e alla tecnologia utilizzata in Formula 1. Parlando della hypercar Aston Martin Horner ha dichiarato come sia un'auto straordinaria, lasciando però intendere che l'evoluzione delle tecnologie degli ultimi anni giocherà a favore della hypercar Red Bull, più moderna e ancora più capace di spremere il massimo dal proprio powertrain.

Powertrain basato su un V8 biturbo, lontano quindi da quello di Formula 1, con la parte elettrica capace di portare in dote circa 150 CV e utilizzata per annullare qualsiasi effetto di turbo lag, aiutando il motore termico in accelerazione.

"C'è molto in comune tra questa vettura e quella di Formula 1 in termini di principi generali di ingegneria utilizzati per progettarla" ha aggiunto Rob Gray, direttore tecnico della Red Bull Advanced Technologies.

Su misura

Per quanto riguarda lo stile si sa solo che avrà carrozzeria da coupé, il resto è tutto un gioco di linee che danno vita al primo bozzetto ufficiale. Sappiamo però che nel processo di creazione di ciascuna delle 50 unità previste i clienti, ai quali verrà chiesto di staccare un assegno di almeno 5,8 milioni di euro, saranno coinvolti in prima persona, potendo scegliere numerose soluzioni, posizione di guida compresa.