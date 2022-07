Uno youtuber inglese ha percorso con una BMW Serie 7 di cinque anni ben 1.651 km con un singolo pieno di carburante. Con i prezzi dei carburanti alle stelle e la decisione dell'Europa di bloccare i motori benzina e diesel dal 2035, la notizia sta facendo molto rumore in rete.

Joe Achilles è un appassionato di BMW nonché youtuber relativamente popolare. Con l'idea di rispondere alla domanda di un fan riguardo l'efficienza dei moderni diesel, si è messo al volante della sua Serie 7 ed è riuscito a raggiungereMadrid da Londra con un solo pieno di carburante, mantenendo una velocità media da automobilista "quasi" comune (quindi non da record di efficienza) e utilizzando le normali autostrade, compreso l'Eurotunnel. Alla fine del viaggio il consumo medio è stato di 4,40 l/100 km (22,7 km/l), 72,70 litri in tutto.

La protagonista

Joe per questo unico test ha deciso di utilizzare la propria auto, una BMW 730d G11 di alcuni anni fa, dotata del 3.0 litri a 6 cilindri in linea B57 di ultima generazione e in grado di sviluppare 261 CV e 620 Nm, scaricati a terra sulle ruote posteriori grazie all'efficientissimo cambio automatico ZF a 8 rapporti.

L'unica modifica che si è concesso è stata la sostituzione delle gomme a spalla ribassata con delle più efficienti Michelin E Primacy da 18 pollici, montate su dei dei cerchi in lega originali che solitamente nel nostro Paese troviamo sotto le Serie 7 adibite al servizio NCC.

Il viaggio

Il viaggio ha richiesto all'autista e al suo copilota (un amico dello youtuber) 22 ore e mezza complessive. L'ammiraglia di Monaco diesel ha concluso la tratta con 154 km di autonomia residua.

Questo starebbe a significare, almeno sulla carta, che la Serie 7 del test potrebbe raggiungere un'autonomia complessiva di oltre 1.770 km. Ovviamente durante tutta la tratta è stata utilizzata la modalità Eco Pro con veleggiamento attivo nelle discese.