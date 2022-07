A vent'anni dal lancio della Phaeton, Volkswagen svela a sorpresa le foto ufficiali della seconda generazione dell’ammiraglia tedesca. Vissuta dal 2002 al 2016, la grande tre volumi di Wolfsburg avrebbe dovuto ricevere un nuovo modello, ma – probabilmente - lo scandalo del Dieselgate e la successiva spinta all’elettrificazione fecero cambiare idea alla Casa tedesca. Eppure, come dimostrano le foto, la seconda Phaeton era praticamente già pronta.

Legami di famiglia

Quello che vediamo nelle foto è un prototipo molto vicino al modello di serie. Lo stile e la piattaforma MLB Evo della Phaeton erano fortemente imparentati con la Touareg e l’Audi A8, rispettivamente di terza e quarta generazione.

Il look della mascherina e dei fari ricorda proprio quello del SUV, mentre le linee tese delle fiancate e il posteriore molto razionale si avvicinano parecchio al design dell’ammiraglia dei Quattro Anelli. In realtà, lo stile della coda sembra simile anche a quello della Skoda Superb, la quale è stata disegnata da Jozef Kaban, la stessa mente dietro alla Phaeton.

Lusso al top

La seconda generazione della Phaeton poteva contare su un abitacolo spazioso e altamente tecnologico. Il disegno della plancia è piuttosto famigliare e ricorda l’Innovision Cockpit della Touareg, mentre i rivestimenti in pelle e le modanature in alluminio sembrano riprese dell’A8.

Anche i passeggeri posteriori erano particolarmente cullati, con due poltrone singole, un generoso spazio per le gambe e due tablet per vedere film o altri contenuti multimediali. In mezzo ai sedili s’intravede anche una console di comando per gestire l’inclinazione delle poltrone, la climatizzazione e le impostazioni dei display.

Volkswagen non ha rilasciato dettagli sulle motorizzazioni che avrebbe dovuto montare la Phaeton, ma pensiamo che l’ammiraglia si sarebbe affidata a potenti motori benzina e diesel. Difficilmente, comunque, si sarebbero rivisti i colossali 6.0 W12 da 420 CV e 5.0 V10 TDI da 313 CV dei primi anni 2000.

In ogni caso, in Cina viene venduta tuttora la Phideon, la quale viene considerata una sorta di erede spirituale della Phaeton. Lunga 5,07 metri e costruita sulla già citata piattaforma MLB Evo, monta un 3 litri V6 da 296 CV ed è disponibile anche come ibrida plug-in GTE con potenza totale di 245 CV.