Cambiare una gomma non capita spesso, ma c'è chi ne ha fatto una vera e propria arte, cimentandosi a sostituire l'intera ruota perfino mentre l'auto è in movimento. Ne avevamo già parlato, ma il precedente record è stato battuto con un cambio completo eseguito in appena 1 minuto, 17 secondi e 64 millesimi, su una BMW impegnata in uno show di drift. Protagonisti due stuntman italiani, che non si sono di certo tirati indietro davanti a questa grande sfida.

Rapido e indolore

Gli appassionati di motorsport sanno da sempre che un cambio gomme rapido può spesso fare la differenza quando si parla di tempi in pista. Sostituire una ruota "al volo" è una vera e propria professione, alla quale i meccanici sportivi arrivano dopo diversi anni di pratica.

I due stuntman, Gianluca Folco e Manuel Zoldan, si sono esercitati molto prima di tentare il record, con test che hanno messo a dura prova le loro capacità. A rendere il tutto più difficile è stata poi la posizione della BMW E46 preparata da drift, tenuta sapientemente in equilibrio su due ruote dallo stesso Zoldan.

Il record è stato riconosciuto dal Guinness World Records entrando a tutti gli effetti nell'annuario 2022, battendo il precedente del 2010 eseguito dalla stuntman più famoso al mondo, Terry Grant, in 3 minuti e 10 secondi.

Oltre a questo si tratta poi di una prima italiana e certamente possiamo solo che andarne fieri.