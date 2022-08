La Lamborghini Countach LPI 800-4 fa il suo ingresso nel mondo dei videogiochi diventando disponibile su Asphalt 9: Legends, l'ultimo capitolo della saga dedicata ai dispositivi mobili che negli anni ha conquistato milioni di appassionati in tutto il mondo.

Per l'occasione lo sviluppatore Gameloft ha organizzato una gara eliminatoria online articolata in due fasi, a cui seguiranno le Grand Finals il prossimo 14 settembre.

Countach virtuale

Si tratta di una prima assoluta per la nuova Countach nel mondo dei videogame. Prodotta in soli 112 esemplari numerati, è una delle Lamborghini più esclusive di sempre e destinata a suo modo a scrivere la storia dell'automobilismo mondiale.

Equipaggiata dal vivo con il maestoso V12 Lamborghini posto in posizione longitudinale Posteriore (LP) e dotato di ibridizzazione leggera (I) a 48 volt, sviluppa una potenza complessiva di 814 CV ed è in grado di raggiungere i 100 km/h in appena 2,8 secondi, fino ai 355 km/h di velocità massima.

Con queste caratteristiche, fedelmente riprodotte nel videogame, si presenta su Asphalt come una delle auto più potenti e veloci utilizzabili. La sua integrazione nella piattaforma ha infatti richiesto diversi mesi di sviluppo per rendere il feeling di guida molto vicino alla realtà.

Come e quando giocare

Se non conoscete Asphalt, è uno dei più famosi videogame per smartphone e tablet al mondo. Ha debuttato ormai circa 10 anni fa sui dispositivi prima Apple e poi Android. Da allora si è evoluto in ben 9 versioni, di cui l'ultima dal nome Legends.

Giocabile grazie agli oscilloscopi presenti all'interno di smartphone e tablet, è celebre per garantire un feeling di guida molto elevato, quasi al pari di titoli dedicati a piattaforme sviluppate appositamente per lo scopo, come Playstation.

Per poter giocare con la Countach allo speciale evento realizzato da Gemloft è sufficiente partecipare alle sessioni di qualifica (aperte dal 1° al 7 agosto e dal 22 al 28 dalle 8.00 alle 23.59), in modalità gioco singolo per realizzare il miglior tempo sul giro. I più veloci potranno poi accedere alle Grand Finals.