Il decreto Mims, convertito in legge con il via libera definitivo della Camera, sta portando una serie di novità in vari ambiti: dalle bici a pedalata assistita al trasporto pubblico, passando per le procedure per la realizzazione di infrastrutture stradali e il rilascio (o il rinnovo dopo cinque anni che è scaduta) della patente di guida.

"Con la conversione in legge del decreto Mims, il secondo varato in poco più di dieci mesi, si rafforza ulteriormente il vasto insieme di riforme approvate negli ultimi 18 mesi e orientate a realizzare una trasformazione sistemica e integrata delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto, in linea con le politiche europee del Green deal e l’impegno del Ministero per la sostenibilità e la riduzione delle disuguaglianze", ha commentato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. "La legge è solo il punto di partenza di un percorso che dovrà portare l’Italia verso un modello di sviluppo sostenibile”.

Patente di guida, cosa cambia

Per velocizzare il rilascio della patente di guida, delle abilitazioni professionali e del certificato di idoneità professionale è stato stabilito che i relativi esami potranno essere effettuati da tutti i dipendenti del Mims, opportunamente formati, e non solo da quelli appartenenti agli uffici preposti.

Nel caso di rinnovo di patenti scadute da più di cinque anni, il titolare dovrà superare una nuova prova pratica di guida, finalizzata ad accertare l’idoneità alla guida, senza sostenere nuovamente l’esame teorico.

Novità anche per chi guida moto

Ai possessori di ciclomotori che cambiano residenza non sarà più inviato per posta il tagliando cartaceo da apporre sui certificati di circolazione, come già avviene per i proprietari di auto, perché l’aggiornamento avviene in modo automatico nell’archivio nazionale dei veicoli.

Chi ha la patente A1 o A2 potrà inoltre ottenere, a seguito di un apposito corso di formazione e senza la necessità di un nuovo esame pratico, il rilascio della patente A2 o A. Con le ultime novità viene poi semplificata la fase di avvio dell’attività di autoscuola mediante la presentazione della SCIA.

Le strade di Roma si preparano al Giubileo 2025

Nella legge c'è anche lo stanziamento di ulteriori risorse per il funzionamento della Commissione Tecnica VIA e della Commissione PNRR-PNIEC al fine di velocizzare gli iter autorizzativi degli interventi infrastrutturali, compresi quelli commissariati. Sono inoltre previste procedure semplificate, analoghe a quelle del PNRR, per le opere da realizzare nella città di Roma in vista del Giubileo 2025, comprese quelle di manutenzione delle strade.

Si semplificano, infine, le procedure per la realizzazione di infrastrutture stradali, tra cui il collegamento autostradale Roma-Latina, la messa in sicurezza della strada ex 3-bis Tiberina e il collegamento via Aurelia-Pietrasanta.