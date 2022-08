Guidare senza mani sul volante è già possibile. Tra i marchi a offrire la guida autonoma di livello 3 c'è il Gruppo GM con il suo Super Cruise. Presentato sul Brand Cadillac nel 2021, si sta gradualmente espandendo a tutti gli altri marchi.

Si tratta di un innovativo sistema quasi unico al mondo in grado di prendere a tutti gli effetti i comandi dell'auto su alcune strade ben definite e mappate. Fino a oggi la rete su cui era possibile utilizzarlo era piuttosto ridotta, ma il Gruppo ha appena annunciato di aver finalmente raggiunto i 637.000 km di strade analizzate e presto saranno incluse nel database.

La nuova espansione, che arriverà sulle auto con un aggiornamento OTA, aggiungerà ulteriori nuovi percorsi sia autostradali che non sul territorio statunitense e canadese. Per esempio:

L'aggiornamento del Super Cruise sarà disponibile per i veicoli basati sull'architettura Vehicle Intelligence Platform (VIP), tra cui Cadillac Escalade, CT4 e CT5, GMC Hummer e Chevrolet Silverado e Sierra. Il nuovo software arriverà sulle auto gratuitamente "entro la fine dell'anno". Nel frattempo, la tecnologia Super Cruise sarà presto disponibile su Chevy Tahoe e Suburban, così come su GMC Yukon e Cadillac Lyriq.

GM conferma il suo impegno su questa tecnologia, annunciando che presto aggiungerà ulteriori nuove strade alla rete Super Cruise con l'aiuto di Usher, una società che esegue la mappatura LIDAR per la casa automobilistica.

Mario Maiorana, ingegnere capo di GM Super Cruise ha affermato:

GM è tutto in quando si tratta di una tecnologia di assistenza alla guida avanzata accessibile. Stiamo aggiungendo Super Cruise a più veicoli che mai e su più strade per più clienti da provare. stiamo perseguendo quello che riteniamo essere il percorso più completo verso l'autonomia nel settore con l'implementazione responsabile della tecnologia di guida automatizzata come Super Cruise al centro di ciò che facciamo.