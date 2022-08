La transizione elettrica arriva anche in Russia. Lada ha presentato la e-Largus, il suo primo modello a batteria che, però, non è ancora definitivo.

Nonostante le forme siano chiaramente quelle della Logan MCV, la e-Largus, infatti, è ancora un prototipo e prima di vederlo sul mercato locale bisognerà aspettare (si dice) almeno il 2024.

Nel 2023 i primi test

Il concept della e-Largus si differenzia rispetto al modello con motore termico (che continuerà ad essere proposto nel listino russo) per la calandra “piena” e per i diversi inserti azzurri sul frontale, sugli specchietti, sul tetto e nella parte inferiore delle portiere.

Il modello sarà offerto anche come veicolo commerciale e sarà dotato di un pacco batterie installato nel pianale in corrispondenza del tunnel centrale e dei sedili posteriori. Al posto del propulsore a combustione, troveremo un motore elettrico, la cui potenza non è stata ancora dichiarata.

Lada e-Largus concept, la versione commerciale

Lada ha annunciato che nel 2023 produrrà una serie di prototipi per essere degli ulteriori test, mentre il lancio sul mercato dovrebbe avvenire l’anno successivo.

Le difficoltà di AvtoVAZ

La e-Largus sarà prodotta nell’impianto di Izhevsk, ma non sarà facile imporsi in un territorio in cui le auto elettriche faticano ad imporsi e dove le infrastrutture di ricarica sono praticamente inesistenti. Inoltre, ci sono da considerare le numerose difficoltà con cui sta facendo i conti AvtoVAZ, l’azienda proprietaria del marchio Lada.

Le sanzioni imposte al commercio russo a seguito dell’invasione ucraina hanno impattato in modo pesante sulle attività del brand. Giusto per fare un esempio, Lada sta producendo modelli come la Granta privi di ABS, controllo di trazione e pretensionatori delle cinture di sicurezza.

Nonostante tutti i problemi di approvvigionamento (e un progetto basato sulla piattaforma Renault-Dacia B0 risalente al 2004), alcuni rumors sulla e-Largus parlano di un’autonomia di 400 km per la e-Largus. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.