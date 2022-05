Il Gruppo Renault ha deciso di cedere tutte le sue azioni in AVTOVAZ, l'azienda russa che costruisce le Lada, oltre a tutte la attività di Renault Russia.

L'accordo prevede però che lo stesso gruppo francese possa esercitare entro sei anni la sua opzione di riacquisto della partecipazione in AVTOVAZ.

Renault Russia venduta alla città di Mosca

Nel dettaglio, Renault Group vende il suo 67,69% di azioni AVTOVAZ a un ente nazionale russo chiamato NAMI che è l'Istituto centrale di ricerca e sviluppo su automobili e motori. Il 100% delle quote di Renault Russia vanno alla città di Mosca.

Stabilimento AVTOVAZ di Mosca

Nell'annunciare la decisione, il Ceo del Gruppo Renault Luca de Meo, ha detto:

"Oggi, abbiamo preso una decisione difficile, ma necessaria; compiamo una scelta responsabile nei confronti dei nostri 45.000 dipendenti in Russia, preservando al tempo stesso la performance del Gruppo e la possibilità di tornare nel Paese in futuro, in un contesto diverso. Ho fiducia nella capacità del Gruppo Renault di accelerare ulteriormente la sua trasformazione e superare gli obietti a medio termine."

Quello che invece non compare nel comunicato ufficiale è il fatto che, come tantissime altre aziende che operano in Russia, il Gruppo Renault si è allineata alle richieste che arrivavano a livello internazionale e nazionale, in particolare a quelle del presidente Emmanuel Macron che rappresenta quel 15% di quote azionarie dello stato francese nell'azienda.

Chiuse le attività Renault nel suo secondo mercato globale

Ricordiamo anche che il mercato auto della Russia è il secondo più importante per il Gruppo Renault dopo quello francese e che nello stabilimento Renault Russia di Mosca venivano assemblate Dacia Duster, Renault Kaptur, Renault Arkana e Nissan Terrano.

Nonostante questo importante riassetto delle attività produttive, il Gruppo Renault "conferma le sue prospettive finanziarie secondo quanto annunciato il 23 marzo 2022".