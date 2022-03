Anche il mondo dell’auto prende posizione nei confronti della Russia. Dopo le dure sanzioni economiche comminate a Mosca negli scorsi giorni, sono in arrivo altre conseguenze importanti per il mercato russo. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, Volvo si è aggiunta alla lista di brand che ha sospeso a tempo indeterminato le consegne di auto nuove in Russia.

In precedenza, anche brand come Volkswagen e Land Rover avevano preso una decisione simile ed è probabile che l’elenco dovrà essere aggiornato nelle prossime ore. Intanto Stellantis crea una task force di monitoraggio.

“L’embargo” dell’auto

Volvo ha motivato il suo provvedimento citando i “potenziali rischi associati allo scambio di beni con la Russia, recentemente colpita dalle sanzioni imposte da Unione Europea e Stati Uniti”. La decisione riguarda sia le auto che i mezzi commerciali a marchio Volvo.

Di per sé, il peso in Russia della Casa svedese è contenuto (circa 9.000 auto consegnate nel 2021), ma aggrava una situazione già molto seria.

Volvo V60

Negli scorsi giorni, anche Jaguar Land Rover e General Motors avevano sospeso le consegne di nuovi veicoli sul mercato russo. Stessa sorte per i modelli del Gruppo Volkswagen e per i veicoli commerciali Daimler Truck (che ha “congelato” anche le sue relazioni con l’azienda russa Kamaz), mentre altri marchi potrebbero unirsi a breve.

Conseguenze per Russia ed Europa

Lo stop ai “rifornimenti” di auto rappresenta un altro colpo ad un mercato già fortemente in crisi. Dal 2015 le vendite di nuovi modelli in Russia sono stagnanti, con un’oscillazione tra i 1,4 e 1,8 milioni di veicoli. Quasi la metà dei modelli immatricolati del 2021 sono stati di Hyundai e Kia (che hanno sospeso le operazioni nell'impianto di San Pietroburgo), Avtovaz (controllata da Renault) e dell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi.

Ad aggravare la situazione per gli automobilisti russi è il crollo del rublo che ha fatto schizzare alle stelle i prezzi di listino. Senza dimenticare l’impatto dovuto all’aumento del costo delle materie prime.

Stabilimento Volkswagen di Zwickau

Le conseguenze, comunque, riguarderanno anche l’Europa dato che tante componenti essenziali vengono prodotte proprio tra Russia e Ucraina. Ad esempio, le elettriche del Gruppo Volkswagen contengono alcuni ricambi realizzati da fornitori in Ucraina Occidentale. La produzione di modelli come la Volkswagen ID.3 e Audi Q4 e-tron è stata sospesa, con inevitabili ripercussioni su tempi di consegna.

La situazione di Stellantis

Anche Stellantis sta valutando da vicino l'evoluzione della crisi tra Russia e Ucraina. Il gruppo aveva in programma un'espansione nello stabilimento di Kaluga per la produzione di mezzi commerciali, ma starebbe valutando una exit strategy.

Inoltre, in una nota ufficiale il ceo Carlos Tavares ha dichiarato che la settantina di dipendenti in Ucraina è al sicuro. In ogni caso, Stellantis è pronta ad allestire una task force per conformarsi alle nuove sanzioni economiche in Russia e per mantenere monitorata la situazione del proprio personale ucraino.

Ci attendiamo un primo aggiornamento già oggi alle 14, quando lo stesso Tavares presenterà il piano strategico a lungo termine di Stellantis.