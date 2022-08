Se al momento l’unico modello Lancia è ancora la Ypsilon, ogni mese continuano ad essere oggetto di promozione tutte le versioni: vediamo, ad esempio, l’offerta di agosto sulla recente Ypsilon Alberta Ferretti, dalle finiture specifiche.

Il prezzo di listino della Ypsilon Alberta Ferretti 1.0 FireFly 70 CV Start&Stop Hybrid è di 19.150 euro, ad esclusione di IPT e contributo PFU. In promozione, il listino è ridotto a 16.350 euro, oppure 14.550 euro con l’adesione al finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid.

Quest’ultimo non prevede il versamento di un anticipo, né la permuta o la rottamazione obbligatorie di un veicolo usato: si pagano pertanto solo 48 rate mensili di 230,50 euro (TAN 6,85%, TAEG 9,11%), più la rata finale di 7.471,20 euro che è anche valore futuro garantito.

In caso di percorrenza superiore a 45.000 km, se si intende restituire l’auto, si pagano 0,05 euro per ogni chilometro in più.

Il costo della rata comprende le spese di incasso, oltre a Identicode e polizza pneumatici; occorre però la rottamazione di una vettura usata.

Vantaggi

Sulla Ypsilon, in produzione da diverso tempo e con una clientela sempre numerosa, Lancia può permettersi di proporre offerte di finanziamento di volta in volta con configurazioni diverse. Ad agosto, la versione Alberta Ferretti si acquista con anticipo zero, rate di circa 230 euro e una rata finale comunque non troppo alta, che comprende qualche servizio.

Svantaggi

E’ sempre importante calcolare le spese in più con la concessionaria, dai costi del finanziamento agli altri oneri, fino agli eventuali accessori in più. L’anticipo non c’è, ma la rottamazione è obbligatoria per l’adesione al finanziamento.

In sintesi