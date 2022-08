Il motore 4 cilindri è tra i più diffusi al mondo. Dalle citycar più compatte fino ai SUV sportivi, la versatilità di questo propulsore è ideale per tanti tipi di utilizzo.

Ora, grazie ad un kit in miniatura, è possibile anche costruire da zero il proprio 4 cilindri. Funzionante in ogni sua componente, il mini motore è protagonista di un nuovo video di JohnnyQ90.

La guida passo per passo

Il video di 15 minuti dello youtuber mostra praticamente tutti i passaggi per assemblare il motore 4 cilindri più piccolo del mondo. In vendita sul sito Stirlingkit a circa 1.000 dollari (980 euro), il kit comprende tutte le parti fondamentali del propulsore a benzina.

Con un minimo di conoscenza meccanica, tanta pazienza e un’attrezzatura piuttosto completa, è possibile costruire letteralmente da zero l’intero motore. Alla fine, il modellino ha una cilindrata di 17,5 centimetri cubici e pesa 1,5 kg e, come mostra il video, si mette in moto davvero.

Completo di olio, liquido refrigerante e carburante, il motore si avvia normalmente. Al di là di un sound iniziale piuttosto ruvido e di alcune perdite, il propulsore sembra funzionare in tutto e per tutto.

Una valanga di mini motori

Il canale YouTube Johnny Q90, comunque, non è nuovo nel mettere alla prova motori in miniatura. Nei mesi scorsi vi avevamo parlato del propulsore rotativo più piccolo del mondo, ossia il Toyan RS-S100 Single Rotor.

Con una cilindrata di appena 2,4 centimetri cubici e una potenza di 0,6 CV, il motore Wankel può stare in una mano ed è perfettamente funzionante.

Sempre a proposito di motori mignon vi ricordiamo anche il V8 di legno realizzato da un adolescente lituano del canale YouTube Generic Woodworking con pistoni di appena 3 mm ciascuno.