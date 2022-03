Il motore Wankel per alcuni è un vero e proprio culto e in molti ancora non fanno pace col fatto che, a causa delle sempre più severe norme sulle emissioni, il rotativo sia di fatto scomparso dalla faccia della terra. Un motore di certo non perfetto ma particolare, adottato specialmente da Mazda e che ha reso immortali modelli come RX-7 ed RX-8 e ricreato - in scala ridottissima - dallo youtuber JohnnyQ90.

Un lavoro certosino che ha portato alla nascita di un piccolo motore perfettamente funzionante, con tutte le componenti meccaniche al loro posto, talmente ridotto nelle dimensioni da poter stare in una mano.

Un lungo lavoro

Quello che vi mostriamo qui sotto è solo l'ultimo capitolo dedicato alla creazione del Wankel in miniatura, con tutti i pezzi (come il rotore) già pronti per essere messi al loro posto. Un'operazione non senza imprevisti, con un problema all'eccentrico - troppo sottile - poi risolto con l'aggiunta di una boccola. Si arriva poi all'assemblaggio, ben più semplice rispetto a quello di un classico motore a combustione e vero punto di forza dei motori Wankel.

C'è poi il momento dell'accensione: a differenza di altri modellini in scala infatti il motore rotativo costruito da JohnnyQ90 è perfettamente funzionante. Anzi, quasi perfettamente funzionante. Al primo tentativo infatti la carburazione è troppo magra, con conseguente spegnimento del piccolo motore. Soluzione: doppio carburatore e via, il piccolo motore Wankel finalmente gira a dovere con regime minimo a 4.000 e quota 14.000 giri raggiunta in pochissimo tempo.

Pronto per il ritorno

Battezzato col nome del suo ideatore (l'ingegnere tedesco Felix Wankel) e perfezionato da Mazda, il motore rotativo è stato abbandonato con la fine della produzione della RX-8 e più volte si è parlato di un suo ritorno, al fianco di motori elettrici. Un'idea che troverà la sua prima applicazione sulla Mazda MX-30 range extender, dove il piccolo endotermico verrà utilizzato unicamente per ricaricare le batterie del crossover elettrico giapponese.

Un ritorno ci sarà anche alla Pikes Peak 2022, dove una speciale Mazda3 sarà mossa da un Wankel da più di 1.200 CV.