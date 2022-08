La famiglia "Q" di Audi, quella dei SUV, conta già numerosi modelli e nei prossimi anni è destinata ad allargarsi ulteriormente accogliendo, stando a quanto riportato da Automotive News, la Q9, ammiraglia a ruote alte dei 4 Anelli destinata a vedersela con altri "pesi massimi" come BMW X7 e Mercedes GLS.

Il nome è ancora da confermare, così come le dimensioni - con lunghezza superiore ai 5 metri - mentre pare quasi certo l'anno del debutto: 2025. Giusto in tempo prima della rivoluzione emissioni zero di Ingolstadt.

L'ultimo SUV a benzina?

L'Audi Q9 potrebbe infatti essere l'ultima Audi in assoluto a proporre motori endotermici (elettrificati): la Casa ha infatti più volte confermato l'intenzione di lanciare esclusivamente modelli 100% elettrici dal 2026. Un canto del cigno dedicato, almeno all'inizio, solo ad alcuni mercati. Nord America e Cina.

Quella Cina dove è stata appena lanciata l'Audi Q6, più grande della Q7 e con abitacolo in grado di ospitare fino a 7 occupanti disposti su 3 file. Un modello che non uscirà dai confini della Repubblica Popolare ma che presterà il proprio nome, arricchito dalla sigla "e-tron" al prossimo SUV elettrico in arrivo nel 2023. Ma questa è un'altra storia.

Audi Q6

Tornando alla Q6 cinese, misure e abitabilità sono in linea con quello che ci aspettiamo dalla Q9 e quindi i nostri colleghi di Motor1 USA l'hanno presa come base per immaginare il prossimo maxi SUV dei 4 Anelli. Classica calandra single frame, fiancata con ampie superfici vetrate e tetto che corre parallelo al terreno, a massimizzare lo spazio interno.

Le motorizzazioni dovrebbero essere tutte ibride plug-in, con trazione integrale e potenza che su un'eventuale versione marchiata "RS" potrebbe arrivare a quota 650 CV, come la "cugina" Lamborghini Urus, sfruttando il V8 biturbo che già muove il SUV del Toro (e la Q8).