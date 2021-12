La BMW XM potrebbe essere seguita da un altro SUV di grandi dimensioni. A rivelare questa indiscrezione è Autobild, secondo cui presto la gamma bavarese si allargherà (e crescerà) con l’introduzione di una X8.

BMW, quindi, punta sempre di più sui SUV per rispondere alle richieste di un mercato sempre più orientato ai modelli a ruote alte.

L’alternativa coupé alla X7

Negli scorsi mesi c’è stata una forte disputa sul nome del nuovo SUV tedesco. Inizialmente, si pensava che si potesse chiamare X8, ma successivamente BMW ha risolto ogni dubbio annunciando la XM. Alla fine, però, un’X8 si potrebbe fare davvero.

BMW X8, le foto spia

Secondo Autobild, questo nuovo mastodontico modello verrebbe proposto come un’alternativa coupé alla X7, pur mantenendo elevato il lusso e il comfort di guida. Tuttavia, la potenza e l’esclusività rimarranno un gradino più in basso rispetto all’XM che sarà il vero SUV portabandiera della gamma M e di tutta BMW.

Design, motori e prezzi

Per avere un’idea di come sarà l’X8 basta guardare le foto spia degli scorsi mesi. BMW, infatti, potrebbe aver testato su strada non solo l’XM, ma anche questo SUV ancora non presentato nei dettagli.

Al momento, non si hanno informazioni certe sul nuovo modello, ma è ragionevole pensare che non avrà un look radicalmente diverso rispetto al concept presentato a fine novembre. Anche perché, secondo la Casa, la XM di serie sarà uguale al prototipo per il 90% delle componenti.

BMW XM Concept

Il design, quindi, sarà sempre muscoloso e imponente, con una calandra a doppio rene di dimensioni importanti e un lunotto inclinato. I fari anteriori dovrebbero essere sottili per mantenere un legame stilistico con l’XM e con l’ormai prossimo restyling della X7.

Come si diceva, le motorizzazioni avranno potenze più contenute rispetto all’XM ibrida plug-in da 750 CV. Il powertrain con motore termico e batteria, comunque, dovrebbe essere proposto anche sull’X8. Possibile anche la presenza del 3.0 diesel mild hybrid da 340 CV della X7. I prezzi, invece, dovrebbero partire da oltre 100 mila euro. Al momento, la data del debutto rimane un mistero.