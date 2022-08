Il circus della Formula 1 è pronto ad allargarsi: dal 2026, Audi approderà nella massima categoria dello sport automobilistico. L’ingresso del brand dei Quattro Anelli è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa ufficiale alla vigilia del Gran Premio del Belgio a Spa-Franchorchamps, nella quale sono stati definiti tanti dettagli.

La power unit

Da tanto tempo si parlava di un possibile ingresso di Audi in Formula 1. In passato, il nome del costruttore è stato accostato a quello di McLaren, tanto che per mesi si è discusso di un possibile passaggio di quote tra i quartier generali di Woking e Ingolstadt. L’annuncio odierno, però, ha fatto sparire ogni dubbio.

Audi F1, la showcar di presentazione

Audi svilupperà la power unit in casa, a Neuburg an der Donau, dove sono già iniziati i primi test. La Casa potrà contare sullo status di "nuovo costruttore" e ciò le permetterà di investire 10 milioni di dollari in più sia nel 2023 che nel 2024, mentre nel 2025 questo “bonus” si ridurrà a 5 milioni di dollari.

Markus Deusmann, amministratore delegato di Audi, ha commentato così la scelta di entrare in Formula 1:

"Il motorsport è parte integrante del nostro DNA e la Formula 1 è sia un palcoscenico globale che un'eccezionale sfida per sperimentare nuove tecnologie. Col nuovo regolamento che entrerà in vigore nel 2026, per Audi è il momento di scendere in campo. Del resto, sia noi che la Formula 1 abbiamo fissato importanti obiettivi per la sostenibilità".

Il marchio sottolinea che sceglierà entro il 2022 il team (o i team) che supporterà nel 2026. Nelle scorse settimane, i rumors citavano l'acquisizione delle quote di maggioranza di Sauber, con Audi che scalzerebbe Alfa Romeo, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

Ad alimentare queste voci, comunque, c'è l'annuncio del Biscione (arrivato praticamente in contemporanea con quello di Audi) che ha dichiarato il suo addio alla Formula 1 entro la fine del 2023.

Dopo Audi, c’è Porsche?

Audi potrebbe non essere l’unico marchio del Gruppo Volkswagen a scegliere la Formula 1. Anche Porsche sembra in forte trattativa per avviare una partnership con Red Bull e prendere parte al campionato 2026.

Quell’anno, infatti, segnerà una grande svolta nel mondo delle monoposto, con l’adozione di una power unit sempre più elettrificata (il motore elettrico sarà potente tanto quanto quello termico) e l’impiego di carburante sintetico per ridurre sensibilmente l’impatto ambientale, in vista della neutralità carbonica prevista entro il 2030.

Ne consegue che anche la forma e il look delle vetture cambierà in modo importante rivoluzionando l’immagine della Formula 1.