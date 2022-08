Sognate di vedere in garage ogni mattina una nuovissima Nissan Z? Anche se in Europa non viene ufficialmente importata, c'è un modo alternativo per ammirare dal vivo quotidianamente la nuova sportiva giapponese.

Il celebre produttore di modellini in scala Tamiya ha infatti recentemente rilasciato le prime foto della riproduzione 1:24 della coupé del Sol Levante. Vediamola nel dettaglio.

Come è fatta

Il nuovo modellino della Nissan Z ha una lunghezza di 18,3 cm, una larghezza di 8,4 cm e un'altezza di 5,5 cm. Partendo subito dal frontale, dalle prime foto rilasciate, a differenza delle altre riproduzioni del Brand, il cofano non sembrerebbe aprirsi, quindi probabilmente non dovrebbe trovare posto al di sotto il modello in scala dell'originale V6 benzina.

Capovolgendo l'auto, dalle altre foto si nota al di sotto una fedele riproduzione del cambio manuale e della trasmissione, posizionata nel sottoscocca. Nella scatola poi si possono vedere chiaramente alcune parti dell'albero di trasmissione e del differenziale posteriore, incluse le quattro sospensioni e il sistema di scarico.

Come si realizza

Se non avete familiarità con la costruzione di modellini in scala Tamiya, dovreste sapere prima di tutto che l'assemblaggio delle componenti è in realtà la parte facile del lavoro. Il difficile arriva quando giunge il momento di dipingere la scocca e le altre parti, rigorosamente a mano e con i colori originali dell'auto, fedelmente riprodotti.

In particolare per questa Nissan Z, all'esterno il modellino è stato progettato con un pezzo nero separato che si attacca al tetto. Ciò significa che non sarà necessario utilizzare del nastro adesivo per incartare accuratamente il resto dell'auto, in quanto la sezione gialla e quella scura potranno essere dipinte separatamente. Allo stesso modo, anche la striscia di rivestimento metallica che segue la linea del tetto della Z potrà essere staccata e verniciata a parte, in modo da non essere contaminata dalla vernice sottostante.

Interni replicanti l'originale

Il produttore non si è lasciato sfuggire nemmeno gli interni. La nuova Z reale è infatti disponibile all'acquisto con una particolare finitura bicolore per la pelle. Per riprodurla, ogni sedile sarà assemblabile a parte sul modellino Tamiya, composto da quattro parti: la base, i fianchetti, lo schienale e il retro. Questo metodo di costruzione eliminerà la necessità di dipingerli con un altro pennello dedicato. Infine si potrà scegliere in fase di realizzazione tra la disposizione del volante con guida a sinistra o a destra.

La vera Nissan Z parte da 41.015 dollari negli Stati Uniti, tasse incluse. Il nuovo modellino invece sarà in vendita nei prossimi mesi e potrà essere acquistato per soli 30 dollari. Ipotizzabile un suo arrivo in Europa.