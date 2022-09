I moderni sistemi di assistenza alla guida sfruttano un numero sempre crescente di sensori, radar, telecamere e lidar per tenere sotto controllo la strada e i veicoli presenti, così da regolare in automatico velocità e traiettoria. Tecnologie destinate a crescere sempre più anche grazie a navigatori satellitari intelligenti, in grado non solo di mostrare tragitti e situazioni del traffico, ma anche pendenza, limiti di velocità e raggio delle curve.

Informazioni vitali per la guida assistita e autonoma pronti a sbarcare a bordo dei futuri modelli Hyundai e Kia commercializzati in Europa grazie alla rinnovata partnership con TomTom.

Per tutto il Gruppo

Un accordo già partito tempo fa sui modelli Genesis sbarcati nel Vecchio Continente, tutti equipaggiati con mappe e informazioni sul traffico in tempo reale, pronto quindi ad allargarsi a tutto il Gruppo coreano negli anni a venire. Come detto la presenza di mappe intelligenti e integrate nell'auto permette un dialogo costante tra software ed hardware, così da permettere ai vari sistemi di assistenza alla guida di avere informazioni aggiuntive non solo sul traffico ma anche su come si sviluppa la strada davanti a noi.

Il cruise control adattivo può ad esempio settare in automatico la velocità non solo leggendo i cartelli, ma attingendo dal database integrato nelle mappe TomTom. Un sistema questo che segue le regole dell'Unione Europea sull'obbligo, partito lo scorso 6 luglio, per tutti i nuovi modelli di montare il sistema ISA (Intelligent Speed Assist), sistema che regola in automatico la velocità del veicolo per uniformarsi con i limiti presenti.