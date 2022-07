Da Luglio le nuove auto non potranno più superare i limiti di velocità. O meglio, tutti i modelli che verranno presentati dovranno rispettare questa direttiva. Avete mai sentito parlare di ISA? Sigla di Intelligent Speed Asssitance, dispositivo ideato circa quattro anni fa da un team di ingegneri con l'obiettivo di aumentare la sicurezza stradale riducendo la velocità dei veicoli.

Passato in secondo piano per tutti i problemi che hanno interessato e stanno interessando il mondo nell'ultimo periodo, è ormai pronto a diventare di serie su tutte le nuove auto che verranno presentate all'interno dell'Unione Europea a partire dal 6 luglio 2022.

Come è fatto

Collegando il funzionamento di telecamera e radar frontali, utilizzati per riconoscimento dei segnali stradali, frenata di emergenza e il cruise control adattivo, l'ISA è in grado di impostare in autonomia un certo limite di velocità.

Agendo poi con diversi interventi di richiamo verso il guidatore, il sistema è in grado di riportare l'auto entro il limite stabilito dal codice della strada, riuscendo a contrastare perfino la forza imposta sul pedale dell'acceleratore (con una forza uguale e contraria).

Come funziona

In caso di superamento del limite di velocità il guidatore viene prima richiamato con un segnale acustico, simile a quello delle cinture di sicurezza non allacciate e se il sistema non riscontrata alcuna risposta, procede con un secondo step di richiamo, composto da una vibrazione sul sedile e sul pedale dell'acceleratore, insieme a ulteriori suoni di avviso.

Se anche in questo caso il guidatore non riduce l'andatura parte il terzo richiamo, quello più "duro", intervenendo tramite dei servomotori installati sull'acceleratore e riducendo in autonomia la pressione esercitata sul pedale e quindi la velocità dell'auto.

Di serie dal 2022, obbligatorio dal 2024

Come scritto in precedenza l'Intelligent Speed Assistance diventerà di serie su tutti i nuovi modelli presentati in Unione Europea a partire dal 6 luglio 2022, diventerà invece obbligatorio su tutte le nuove auto prodotte soltanto a partire dal 2024. La Commissione Europea ha informato che non ci saranno campagne di retroattività per dotare del sistema tutte le auto già in circolazione.

Da sottolineare poi come nella prima fase l'ISA potrà essere disattivato dal guidatore, in seguito diventerà sempre attivo e non sarà più possibile escluderlo.

15 nuovi sistemi di sicurezza

L'ISA è soltanto il primo di ben 15 nuovi sistemi di sicurezza che da qui a pochissimi anni diventeranno di serie su tutte le nuove auto.

Oltre al limitatore di velocità sono attesi anche, come parte della dotazione di serie, il sistema di mantenimento di corsia, la frenata automatica d'emergenza (già di serie anche sui mezzi pesanti), il rilevamento della perdita di attenzione e di sonnolenza (già di serie su molte nuove auto), la scatola nera, le luci di stop lampeggianti in caso di frenate brusche (di serie già su molte auto), la telecamera di retromarcia e il tanto discusso avvio del motore con l'etilometro.